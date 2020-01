Valle amenaza con cerrar universidades

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional decidió trasladar al Presidente de la República la responsabilidad de “ordenar” el sistema educativo del país, disposición que quedará establecida en el dictamen que emitan los miembros de la comisión en torno al

proyecto de Ley Orgánica del Consejo Nacional de Evaluación y Acre-

ditación de la Edu-

cación.



El presidente de la comisión legislativa, Mario Valle Dávila, considera que actualmente existe “mucho desorden” en el sistema educativo, principalmente en las universidades públicas. Según Valle, no es posible que las universidades públicas compitan entre sí ofreciendo las mismas carreras profesionales.



Pero fuentes ligadas al Consejo Nacional de Universidades, CNU, diferenciaron ayer entre la idea de que el Presidente dirija el Consejo Nacional de Educación que actualmente coordina el vicepresidente Jaime Morales Carazo y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, que es otra cosa.



Las mismas fuentes aseguran que tanto las universidades públicas como privadas ya se pusieron de acuerdo en el proyecto de ley orgánica del

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, mismo que será

presentado ante la Asamblea Nacional y el Ejecutivo.





Las preocupaciones de Valle

Pero según Valle, muchas de las máximas casas de estudio que cuentan con subsedes en los departamentos del país ofrecen carreras que no tienen nada que ver con las necesidades profesionales de la zona donde se encuentran ubicadas.



“Todo eso hay que ordenarlo y el Presidente de la República tiene que ponerse al frente, sobre todo porque se trata también de asignar recursos financieros y qué mejor que el presidente par resolverlo”, expresó Valle. Según el legislador, el presidente Daniel Ortega ya aceptó la propuesta.



Valle recordó que el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación será el encargado de “sacar de circulación” a todas aquellas universidades que no cumplan con los requisitos mínimos de calidad para operar, hecho que contradice la voluntad de las más de 40 universidades que se han puesto de acuerdo en diseñar las funciones y ámbitos de dicho consejo.



Aunque no quiso dar nombres ni cantidades de las universidades que podrían quedar fuera, señaló que una vez en vigencia la Ley Orgánica de la instancia, todas las casas de estudios superiores serán sometidas a la revisión correspondiente, y la que no cumpla con los estándares de calidad, se les cancelará su licencia de operación, lo cual no se explica frente al consenso creado en las universidades.