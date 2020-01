Pondrán en cintura a diputados PLC

Los convencionales del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, ratificarán mañana a todos sus candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales de este partido que se presentarán a los comicios municipales del próximo nueve de noviembre. Y, en particular, emitirán un respaldo a la fórmula de Managua compuesta por Eduardo Montealegre y Enrique Quiñónez.



Sin embargo, los convencionales no quieren dejar nada al azar y por ello autorizarán al Comité Ejecutivo Nacional, CEN, para que sustituya oficialmente ante el Consejo Supremo Electoral, CSE, a cualquiera de los aspirantes que, por causas de fuerza mayor, renuncien o su postulación sea inviable para el partido.



Conforme con los estatutos del partido, la convención liberal debe ratificar a los candidatos a cargos de elección popular, sin embargo, el vocero del PLC, Leonel Téller, señaló que para no convocar a la convención en caso de renuncia o sustitución de oficio de alguno de los aspirantes, mañana los convencionales darán esa autorización al CEN y así evitarán cualquier impugnación por incumplimiento de la Ley Electoral.





Sanción a traidores

Por otra parte, Téller advirtió a los diputados del PLC ante la Asamblea Nacional que serán sancionados todos aquellos que voten a favor de la desaforación de Eduardo Montealegre acusado por el caso de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis.



Según Téller, la Convención Liberal ordenará mañana a los 25 diputados del PLC votar en contra de cualquier iniciativa de desafuero en caso de que llegue al conocimiento del Plenario del Parlamento.



Pero además, emitirán una orden directa a los dos miembros de la Junta Directiva, Wilfredo Navarro y Oscar Moncada, para que obstaculicen la solicitud judicial de levantamiento de la inmunidad para Montealegre y que no pase más allá de la directiva parlamentaria.