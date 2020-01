Todo puede pasar en convención liberal

Más allá de las expectativas políticas y los resultados esperados, la Convención del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, podría verse empañada por posibles enfrentamientos entre simpatizantes del candidato a vicealcalde Enrique Quiñónez Tuckler y efectivos de la Policía Nacional que resguardarán el lugar donde se realizará el evento.



Hasta la tarde de ayer la comisionada mayor Vilma Reyes, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, no conocía de ninguna solicitud escrita de parte de las autoridades del PLC para designar efectivos de la Brigada Especial Antimotines, sin embargo, dijo que como es costumbre en este tipo de actividades, la institución del orden garantizará un dispositivo de seguridad.



La convención liberal se realizará en la finca propiedad de Samuel Kontorovsky, ubicada en el kilómetro 33 de la Carretera Managua-Villa El Carmen, donde se espera la presencia de unas mil personas, considerando que sólo convencionales son más de 600 y cada uno tiene derecho a llevar invitados.





Niega portátil

El diputado y convencional Enrique Quiñónez negó que tenga lista una “portátil”, pero confirmó que muchos de sus simpatizantes llegarán al lugar del evento en una demostración “espontánea” de apoyo a su candidatura a vicealcalde de la capital.



“Sería un grave error del Comité Ejecutivo Nacional del partido haber pedido la presencia de (la Policía) antimotines y eso molestaría a nuestra gente”, advirtió Quiñónez.



Mientras tanto, Eduardo Montealegre fue invitado a la convención y, hasta la tarde de ayer, su presencia estaba confirmada.



Las expectativas

Más allá de las expectativas, el programa del evento incluye la ratificación de los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales de todo el país, y en particular una resolución respaldando las postulaciones de Eduardo Montealegre y Enrique Quiñónez para la Alcaldía de Managua.



También se espera una resolución que ordene a los 25 diputados del PLC votar en contra de la desaforación de Montealegre en la Asamblea Nacional. La resolución incluye un mandato a los dos miembros de la Junta Directiva del Parlamento, Wilfredo Navarro y Oscar Moncada, para que impidan que una posible solicitud de desafuero pase más allá de la directiva.



Hay mucha suspicacias en torno a esta última disposición, pues los convencionales también delegarán en los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del partido, la facultad para sustituir a cualquier candidato antes de la impresión de las boletas electorales.







En manos de quiénes queda Montealegre

En caso de una sustitución de última hora, ante la amenaza latente de un desafuero de Eduardo Montealegre Rivas, quienes tomarán la decisión son los miembros del CEN.



Arnoldo Alemán Lacayo Presidente Honorario No perdona a Montealegre.



Leopoldo Navarro Bermúdez Presidente Honorario Amigo incondicional de Arnoldo Alemán.



José Rizo Castellón Presidente Honorario Está del lado de Montealegre.



Jorge Castillo Quant Presidente Nacional Ha apoyado todas las decisiones de Alemán en el CEN.



Wilfredo Navarro Moreira Primer Vicepresidente No es muy amigo de Alemán, pero casi siempre termina apoyando todo lo que él decide.



María Haydée Osuna Ruiz Segunda Vicepresidenta Se le ha mencionado como la posible sustituta de Eduardo Montealegre.



Víctor Duarte Aróstegui Tercer Vicepresidente Públicamente se ha mantenido a favor de la unidad y de apoyar a Montealegre.



Francisco Aguirre Sacasa Secretario Nacional Será ratificado en el cargo, pero se sabe que tiene discrepancias con Montealegre.



Léster Flores Mayorga Secretario de Organización Alemán lo impuso.



Ramón González Secretario de Planificación

Miguel Rosales Ortega Secretario de Formación Política Cuando se firmó la “unidad” con Montealegre, se vio obligado a renunciar a su precandidatura a alcalde de Managua.



Leonel Téller Sánchez Secretario de Comunicación Social Pese a su defensa de Montealegre, en lo personal no simpatiza con el candidato.



Silvio Américo Calderón Secretario de Asuntos Electorales y Municipales

María Dolores Alemán Cardenal Secretaria de la Mujer Obviamente, apoyaría su padre en lo que decida.



María Fernanda Flores de Alemán Vocal