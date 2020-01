PRN: “No somos dueños de la tierra”

El presidente del Partido Resistencia Nicaragüense, PRN, Julio César Blandón, “Kalimán”, negó ayer que el grupo de desmovilizados de esa agrupación que está ubicado en El Timal, sea propietario de derecho de las manzanas de tierras donde se aloja, tal y como lo asegura la Comisión de Verificación, Paz y Reconciliación, coordinada por el cardenal Miguel Obando Bravo.



Blandón, quien afirmó que ni él ni miembros de su partido han sido invitados a la lectura del informe de la comisión, expresó que al igual que los gobiernos anteriores, lo único que les han dado es un papel donde se les certifica la posesión de esas tierras, pero que no tiene la validez legal de un título, por lo que aún no se consideran dueños de las mismas, añadiendo que el día de mañana puede ser que hasta desconozcan ese documento.





No tienen semillas para sembrar

“Tenemos de siete a nueve años de estar en posesión de esas tierras, pero seguimos esperando un título que certifique y respalde que son nuestras”, reiteró, al asegurar que ese grupo de la Resistencia es el más grande de los que están en esa propiedad, pero que están legitimados como desmovilizados, de acuerdo a los papeles que les dieron autoridades de la ONU y la CIAV-OEA desde que dejaron las armas en 1990.



Sobre el programa de producción al que también se refiere el informe, “Kalimán” indicó que hasta el momento no son sujetos de crédito, precisamente porque no tienen un título que los reconozca como dueños de esas tierras, “pero, además, tenemos dos años de no recibir ni una semilla de arroz, frijol o maíz que podamos sembrar para nuestro autosostenimiento, es por eso que seguimos protestando y exigiendo el cumplimiento de los acuerdos”.