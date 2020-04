CEM priorizan cedulación

Chinandega



El Consejo Electoral Municipal, CEM, presidido por Luis Pérez Carmona, abrió sus puertas al público, como parte del proceso que culminará con los comicios municipales de noviembre próximo.



El funcionario informó que apuran la entrega de cédulas por reposición y extraviadas a cientos de chinandeganos del área urbana y rural. En cuanto a las cédulas vencidas, dijo que continúan vigentes e iniciarán la renovación a partir del próximo año.



Anunció que el próximo diez de julio capacitarán a un grupo de personas que instruirán a 160 miembros, los cuales participarán en la verificación ciudadana prevista para el 26 y 27 de julio en este municipio.



“Los ciudadanos que no son originarios de este municipio y no aparecen en el padrón electoral, podrán verificarse y serán incorporados al listado oficial para que ejerzan su derecho al voto”, expresó el presidente del CEM-Chinandega.



Añadió que cuentan con presupuesto para esta tarea, y con personal para atender a los solicitantes de cédulas de identidad. Expresó que durante los dos días los futuros votantes harán cambio de domicilio para no tener contratiempos el día de las elecciones. Aunque no precisó la cantidad de potenciales electores, Pérez Carmona dijo que el padrón electoral aumentará en 15 por ciento. En el municipio de Chinandega existen 260 Juntas Receptoras de Votos, JRV, y 62 centros de votación, 36 en el área urbana y 26 en el área rural.





También en Juigalpa

Yelba Tablada

Juigalpa, Chontales

Los miembros del Consejo Electoral Municipal de Juigalpa preparan las condiciones para reunirse con los representantes de los partidos políticos y darles a conocer el proceso de verificación que se realizará a finales de julio.



La presidencia del CEM quedó en manos del Frente Sandinista, el primer miembro le pertenece a la Alianza Liberal Nicaragüense y el segundo cargo le corresponde al Partido Alternativa por el Cambio.



El presidente del Consejo Electoral, Salvador Rivas, informó que están acondicionando las instalaciones del CEM y dotando del material de oficina que se requiere para cumplir con la labor asignada.



De acuerdo con las estadísticas, este año la cantidad de personas ceduladas ha crecido a 44 mil ciudadanos, pues en 2006 34 mil votaron en las nacionales.





PLC impugna

Una impugnación sobre la integración de los Consejos Electorales Municipales introdujo en la Oficina de Atención a Partidos Políticos del CED-Chontales, el representante legal del PLC, doctor Pedro José Aráuz Robleto.



La acción se desprende después de que los miembros del Consejo Electoral Departamental, de manera unilateral, seleccionaron las ternas sin tomar en cuenta a los representantes legales de los partidos políticos que participan en la justa electoral.