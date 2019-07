Nicaragua estrenará el "más moderno" código penal

Nicaragua estrenará en 2008 un nuevo Código Penal que ratifica la penalización del aborto terapéutico, despenaliza la sodomía y reduce las condenas por lavado de dinero, abriendo el camino a la eventual conmutación definitiva de la pena al ex presidente Arnoldo Alemán (1997-02).



El Código, que los diputados consideran uno de los más modernos de América Latina, contempla novedades que revolucionan el sistema penal y otras que han provocado polémica al reafirmar, por ejemplo, los diputados el mantenimiento de penas de uno a tres años de prisión a los médicos y mujeres que interrumpan un embarazo por razones médicas.



La disposición, que ha generado protestas de grupos médicos, feministas y derechos humanos, ha cobrado ya la vida de 18 madres y llevado al suicido a 12 adolescentes, según dijo la representante del no gubernamental Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISA), Ana Quirós.



Un retroceso de 120 años



Con la penalización del aborto los derechos de las mujeres han "retrocedido 120 años", reprochó Quirós, quien aseguró que de 64 muertes maternas registradas hasta octubre pasado, 18 fueron mujeres con embarazos de alto riesgo que fallecieron por falta de atención médica.



El aborto terapéutico estaba contemplado por la legislación penal nicaragüense desde 1870 pero fue abolido en 2006 a través de una ley promovida por el entonces gobierno de Enrique Bolaños (2002-07).



Los diputados también castigaron, en el artículo 148, con penas de 2 a 5 años de prisión a los médicos y personas que "por cualquier medio" causaren lesiones, enfermedad o perjudiquen gravemente el desarrollo físico y psíquico del "que está por nacer (feto)".



Antesala de los matrimonios gays



Los legisladores reivindicaron sin embargo a la comunidad homosexual, al derogar el delito de sodomía que regía en Nicaragua desde más de un siglo, lo que fue criticado por el diputado liberal Carlos Gadea, al considerarlo como la antesala de la legalización de los "matrimonios gays".



Otro punto que levantó polémica fue la decisión del Congreso de reformular el delito de lavado de dinero, estableciendo penas de 20 años cuando son personas vinculadas al narcotráfico; y de cinco a siete años cuando sean por actos de corrupción en perjuicio de la administración pública.



Juristas advirtieron que la regulación podría beneficiar al ex presidente Alemán, que descuenta en libertad condicional una condena de 20 años por lavado de dinero que un juez le impuso hace cuatro años. Según este artículo, podría pedir que le conmuten la condena, ya que en Nicaragua la ley es retroactiva en materia penal cuando favorece al reo. Alemán es líder del partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), segunda fuerza parlamentaria aliada del gobernante Frente Sandinista.



Algunos expertos consideraron desproporcionado que el nuevo código castigue el lavado de dinero con fondos públicos con apenas siete años, mientras que las personas que "induzcan o promuevan" el consumo de drogas reciben hasta 10 años. El Código, con más de 600 artículos y penas no mayores a 30 años, renueva e incorpora nuevos delitos al sistema de justicia como castigar las infracciones informáticas, la paternidad irresponsable, la trata de blancas, el genocidio, la tortura, la conspiración, el apartheid y el uso de armas químicas, entre otros.



Otra novedad que llama la atención es la decisión de castigar a las personas que orinan en la vía pública o ensucian las calles.