¿Osorno será el 47?

El diputado Guillermo Osorno Molina salió ayer de la convención liberal acompañado del jefe de la bancada del Frente Sandinista, Edwin Castro Rivera. El “raid” se lo pidió Osorno, y Castro no vaciló en ofrecérselo.



Si Osorno llegó en su vehículo a la actividad de sus aliados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC; ¿por qué se fue al “raid” con Castro?

Una fuente del Partido Camino Cristiano Nicaragüense, CCN, del cual Osorno es presidente, confirmó a EL NUEVO DIARIO que éste va en camino de convertirse en el voto 47 y que Castro es el contacto directo para lograr que esa negociación llegue “a feliz término”.





“¿Te vas conmigo?”



A eso de las 8:30 de la mañana de ayer, el informante llamó para describir paso a paso cómo sucedería el encuentro “casual” entre Osorno y Castro, ambos invitados a la Convención del PLC. Cuatro horas después, el hecho ocurrió tal cómo fue descrito.



“¿Entonces, te vas conmigo?”, preguntó Castro a su “invitado”.



“Aquí me voy con vos”, respondió sin remilgos Osorno.



La información extraoficial indica que los contactos de Osorno con el Frente Sandinista son de vieja data, sin embargo, el primer vicepresidente del PLC, Wilfredo Navarro Moreira desestimó el hecho.



“Ustedes los periodistas no pueden ver a dos diputados hablando porque ya especulan”, expresó

Navarro cuando se le consultó si Osorno podría

convertirse en un voto para desaforar a Eduardo Montealegre.



Es más, insistió Navarro, los 25 votos del PLC –en los que se incluye a Osorno-, están firmes para no desaforar a Montealegre.





¿Qué negocian?

De momento se desconoce qué negocia Osorno, pero lo cierto es que las conversaciones con Castro han sido varias.



Navarro no cree que el presidente de Camino Cristiano esté negociando un cargo en el gobierno o esté recibiendo “halagos en dólares”, pero el primer vicepresidente del PLC puso una cara de asombro cuando EL NUEVO DIARIO le preguntó por qué Osorno se había ido al “raid” con Castro.