Coordinadora lucha contra tranque MTI

Los dirigentes de la Coordinadora Civil (CC), Georgina Muñoz y Mario Quintana, entregaron ayer una carta al ministro, al viceministro y al director de transporte terrestre y acuático del Ministerio de Transporte e Infraestructuta (MTI), para insistir en una reunión para obtener una respuesta concreta sobre los permisos de los buses que saldrán de los departamentos para asistir a la marcha cívica a la que han convocado para el 16 de julio en la capital.



Esto luego de que, según Muñoz, delegados departamentales del MTI plantearan que mientras no haya una autorización general desde el nivel nacional (Ministro del MTI en Managua), no habrá permiso para que los buses salgan de su ruta, puesto que las unidades que trasladan a la capital a las personas de los departamentos que asisten a este tipo de eventos, pertenecen a rutas de transporte.



“Es lamentable que ya la Policía (Nacional) nos autorizó el permiso para el 16 de julio, y que el MTI no quiera recibir a la Coordinadora Civil para ver los casos que se están dando el algunos departamentos”, señaló.





Las trabas

La dirigente de la CC expresó que donde han tenido ese tipo de “trabas” es en los departamentos de Carazo, “que es donde se está diciendo que hay que esperar una orientación nacional; en la zona de Chinandega está por verse, y en León parece que ya está resuelto, (pero) les dijeron que hasta el lunes (obtendrían una respuesta)”.



Por su parte, Mario Quintana manifestó que el MTI “ni siquiera debiera de dar permiso, porque el permiso es de la Policía Nacional, en particular en los departamentos; pero hemos venido con una acción de buena voluntad para hacer las coordinaciones correspondientes”.





Buses con o sin permiso

Georgina Muñoz indicó que los buses de los departamentos asistirán a la marcha con o sin el permiso del MTI, “pero queremos agotar y respetar lo establecido por Ley y los procedimientos normales”.



También destacó que “esperamos que esta situación se resuelva, que haya una voluntad que se demuestre a través de los diferentes funcionarios del MTI, principalmente del señor Franklin Sequeira (vice ministro director de Transporte Terrestre y Acuático del MTI) que es el que tiene el vínculo directo con los delegados departamentales que autorizan el permiso”.



No obstante, anunció que en vista de que el próximo lunes regresa al país el titular del MTI, Fernando Martínez Espinosa, ese día “vamos a estar de nuevo por acá también insistiendo en esa reunión”.