Tres impugnados y una renuncia

CARAZO



El presidente del Consejo Electoral Departamental de Carazo, CED, Reinerio Mendieta, confirmó la impugnación de tres miembros de los Consejos Electorales Municipales, CEM, de San Marcos, La Conquista y Dolores, respectivamente; sin embargo, se negó a revelar los nombres de los impugnados, el grado de parentesco con los candidatos y a qué partido político pertenecían los funcionarios refutados.



“Violaron los artí­culos 8, 16 y 18 de la Ley Electoral, que establecen que los funcionarios del CEM y CED no deben tener (parentesco en) segundo grado de consanguinidad y cuarto de afinidad con los candidatos a alcaldes, vicealcalde y concejales”, señaló.



Además, Reymundo Antonio Álvarez renunció al CEM del municipio de La Paz, argumentando razones de trabajo.





Reclamos de ALN



Por otra parte, Vladimir Somarriba Granja, representante legal de ALN y ex militante del Frente Sandinista, reclamó el hecho de que el CED se ubica cerca de la sede departamental del FSLN.



Mendieta minimizó el señalamiento y dijo que en el municipio de Dolores la casa de campaña de ALN está a dos casas de las instalaciones del CEM; y en Diriamba la sede de ese mismo partido se ubica a dos cuadras del CEM.





Cédulas sin retirar



El fin de semana, el CED capacitó a 33 funcionarios de los CEM, en los ocho municipios de Carazo, sobre el proceso de verificación a desarrollarse los días 26 y 27 de julio, cuando los nicaragüenses comprobarán si aparecen o no en el padrón electoral.



Según Mendieta, en Carazo existen 129 mil 826 ciudadanos aptos para votar el próximo nueve de noviembre.



“Es una lástima que algunos observadores y organizaciones estén especulando (diciendo) que el abstencionismo se impondrá. La ciudadanía debe ir a las Juntas Receptoras de Votos a ejercer su derecho constitucional para elegir a quienes la representarán en los próximos cuatro años”, comentó el funcionario.



En las elecciones generales de 2006, en Carazo votaron 96 mil ciudadanos, de 126 mil registrados a noviembre de ese año, según datos oficiales.



Mendieta dijo que el 95% de los caraceños tiene en sus manos la cédula de identidad, mientras que 3,800 ciudadanos no han llegado a retirar el documento de identificación ciudadana.