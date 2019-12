Presidente agranda lista de enemigos

JALAPA, NUEVA SEGOVIA



Para el presidente Daniel Ortega, entre los enemigos de su partido gobernante no sólo están “los que dan servicio a los yanquis”, sino, además, los que en la década de los años ochenta fueron ministros, diputados y embajadores, en alusión a ex miembros de la Dirección Nacional del FSLN, comandantes de la guerrilla histórica y otras personalidades de la izquierda que ahora militan en el partido Movimiento Renovador Sandinista, MRS.



“Cuando sufrimos la pérdida electoral (1990) y dijimos: ‘Vamos a luchar, vamos a gobernar desde abajo’, entonces ellos huyeron como huyen las ratas, pensando que el barco se hundía y el Frente Sandinista iba a desaparecer”, espetó, ante unos 3 mil simpatizantes del “voto duro”, que demostraban su lealtad bajo una persistente llovizna y chapaleando lodo en el campo donde se realizó la concentración, que dio inicio a las 9:40 de la noche y se prolongó hasta la medianoche.



Entre otras “chinitas” para los disidentes sandinistas, parafraseó al general Sandino, cuando dijo que solamente los vacilantes y los cobardes los abandonban, “porque solamente los obreros y los campesinos irán hasta el fin”, finalizó.



Calificó a la muchedumbre que enarbolaba banderas rojinegras, como la verdadera sociedad civil y no los que señala la oligarquía, que se supone es 62% de ciudadanos que no votaron por su persona en las elecciones de noviembre de 2006.





Pensión a soldados sobrevivientes de Sandino

Agregó que la revolución sandinista no ha desaparecido, más cuando la mayoría de los países de América Latina ha optado por elegir a gobernantes de izquierda, y mencionó a Venezuela, Ecuador, Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile y Panamá.



En la asamblea del “Pueblo Presidente”, el mandatario presentó a cada uno de los candidatos a alcaldes de los 12 municipios de Nueva Segovia. Fue notorio el izamiento de banderas rojinegras en vehículos del Estado, hábito que en los próximos días contrastará con la prohibición que establece el Código de Ética Electoral, una vez que éste se ponga en vigencia.



A recordación del candidato a la alcaldía de Jalapa, Orlando Zeledón, de la presencia de uno de los soldados de Sandino, el señor Víctor Sarantes, el mandatario orientó, a través de la transmisión televisiva a Roberto López, Presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, a levantar una lista de los sobrevivientes del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional para otorgarles una pensión mensual no menor de 5 mil córdobas.



Se supo que al regreso a Jícaro, uno de los buses con simpatizantes del gobierno fue apedreado por desconocidos en la comarca de Muyuca, hecho vandálico desde la oscuridad que quebró vidrios de la unidad y lesionó a una señora.