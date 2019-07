Urge Unidad de Análisis Financiero

Nicaragua se encuentra contrarreloj en la aprobación de la Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), instancia encargada de detectar e investigar aquellas transacciones financieras sospechosas de provenir del lavado de dinero, la narcoactividad y el terrorismo.



En febrero del próximo año llegará al país una comisión del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, para evaluar el cumplimiento de Nicaragua en torno a los controles que deben establecer las autoridades para la detección, control e investigación sobre el lavado de dinero producto del narcotráfico y el terrorismo.



“Nicaragua podría quedar mal si a febrero del próximo año no se ha aprobado la creación de la UAF”, dijo ayer el diputado Francisco Aguirre Sacasa, Presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, encargada de dictaminar favorable o desfavorablemente el anteproyecto de ley presentado.



Los miembros de la comisión se reunieron por más de dos horas con los representantes de la Asociación de Banqueros Privados (Asobanp), encabezados por su presidenta, Mercedes Deshon. Los banqueros mostraron su total respaldo a la ley, pero pidieron a los diputados el respeto del sigilo bancario, como un derecho consignado en la Constitución Política.



No al Estado-Policía



“No queremos un Estado policíaco”, dijo Aguirre, quien considera algunos aspectos de la ley que contravienen algunas disposiciones constitucionales como el derecho a la privacidad del ciudadano nicaragüense.



“En otros países americanos se han dado abusos con estas unidades de análisis e investigación. Se han dado casos en Brasil, Panamá, Argentina y Uruguay, por ejemplo, en donde bancos o individuos han sido reportados indebidamente (como sospechosos de lavar dinero), por estas unidades y la reputación de estas personas ha sido perjudicada”, expresó Aguirre.



Recordó que Nicaragua es el último país del continente en donde aún no se aprueba la creación de una UAF, y eso podría traerle perjuicio en cuanto el acceso a créditos que pudiera obtener de los organismos financieros multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Además, también perjudicaría al sistema financiero nacional, pues en el campo internacional se vería como poco confiable, “y quedaría totalmente aislado de los sistemas financieros del resto del mundo.



No obstante, Aguirre insistió en la necesidad de que la UAF no se convierta en un “policía” del Estado.



“Es importante proteger los derechos civiles y constitucionales de los nicaragüenses para que no haya abusos; no queremos convertir a nuestros bancos en agentes de un Estado policial, y queremos que se respete el derecho de los nicaragüenses a la privacidad e intimidad”, reiteró.