“El problema es con Murillo”

El alcalde de Managua, Dionisio Marenco, reiteró que no renunciará a su cargo y afirmó que conversó con el presidente de la República y secretario general del FSLN, Daniel Ortega, e hizo las paces y que ahora “todo está tranquilo como Camilo”.



Consultado sobre si esas protestas de los trabajadores no forman parte de la presión que le está haciendo un grupo dentro del FSLN, Marenco dijo que espera que no, pero la realidad es que existe un problema bien serio con esto de los salarios, y eso se puede ver en las calles.



Por otro lado, el edil capitalino manifestó que el martes 13 de noviembre entregaron en el Consejo Supremo Electoral (CSE) toda la información requerida por dicha autoridad para que sea acreditado el nuevo Vicealcalde, únicamente están esperando el llamado del Poder Electoral.



Sobre lo ocurrido en el Distrito Seis de Managua, expresó que ese es un conflicto en el que se quiere destituir de la Juventud Sandinista al secretario de la Alcaldía de Managua, José Treminio, y eso forma parte de los problemas que han ocurrido, mismos que espera se terminen luego de que habló con el comandante Ortega y éste le prometió que acabarán las presiones.



En otro momento, al ofrecer declaraciones a “11 Noticias”, Marenco dijo que no le interesa ninguna relación con la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo.“Yo no tengo relaciones con ella. No somos amigos”, dijo Marenco a preguntas de periodistas.