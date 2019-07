“Nicho no es traidor”

El canciller Samuel Santos salió en defensa del alcalde de Managua, Dionisio Marenco, al sostener que éste no ha traicionado al partido Frente Sandinista, y en cambio enfatizó que su participación en dicha organización política ha sido “extraordinaria”.



“Eso fue un lapsus que se dio. Él (Dionisio) reclamó con todo su derecho, porque es temerario acusar a alguien de traidor, y no ha sido traidor Nicho. No veo que haya traicionado”, sostuvo ayer el canciller.



La semana pasada, el edil capitalino acusó a la primera dama Rosario Murillo, de llamarlo “traidor” por no haber permitido la elección de Edgardo Cuarezma como vicealcalde de la capital, tras la renuncia de Alexis Argüello.



Cuadro histórico y excelente alcalde

“Nicho es un cuadro extraordinario. Estoy seguro de que el presidente Ortega sabe que es un cuadro histórico muy importante. Ha hecho un trabajo muy importante en la Alcaldía de Managua”, afirmó Santos.



Para el canciller, no existe ninguna crisis en las filas del partido “rojinegro”, y calificó como “cosas naturales” los fuertes ataques entre los simpatizantes del alcalde capitalino y la esposa del presidente.



Además, descartó que Marenco pretenda renunciar a su cargo por presiones suscitadas en el seno de la Secretaria del Frente Sandinista, desde donde despachan Ortega y Murillo.



“Él es un funcionario electo. Imagino que si quiere renunciar, renunciaría. Pero no le veo cara a Nicho de que quiera renunciar, porque él está haciendo un buen trabajo en ese sentido”, añadió.



Estas declaraciones las brindó luego de presentar ante medios de comunicación a los nuevos embajadores en Nicaragua, de El Salvador, de Francia y de Colombia.



El nuevo diplomático en representación del vecino país centroamericano es Alfredo Francisco Ungo. Thierry Frayssé es ahora el embajador del país europeo, y Antonio González Castaño, del país sudamericano.



Nicho: Jamás renunciaré

A pesar de todas las presiones, el edil capitalino Dionisio Marenco dijo que él nadie lo obligará a renunciar, salvo que se lo pidan los capitalinos, quienes lo eligieron.



El edil capitalino apareció ayer hablando muy pausado, y cuando los periodistas le preguntaron si era cierto que la renuncia de la que era jefa de la bancada sandinista en el Concejo, y ayer Treminio, era porque tenían problemas con él, Nicho dijo que no, pero reconoció que la renuncia del Secretario le sorprendió.



También confirmó de las presiones a que lo están sometiendo, como el caso de algunos sindicatos de la comuna que están pidiendo hasta el 50% de incremento salarial, otros piden 30 y otro 20, “y yo les dije que esperemos a ver cómo va a estar esto, porque la situación económica del país está un poco complicada, y si no hay suficiente dinero yo no les puedo aumentar”.



El vicealcalde, Nery Orochena, dijo que la renuncia del secretario Treminio la analizará el Concejo la próxima semana, y que a él nadie lo han presionado para que renuncie.



Cuarezma ya está ungido

Ayer, el concejal Edgardo Cuarezma dijo en un canal televisivo que este viernes se reunió la bancada sandinista del Concejo, y lo eligió su nuevo jefe.



(Con la colaboración de Edgard Barberena)