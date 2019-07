Demandan revisar el beneficio a textileras

Trabajadores de las empresas de la Zona Franca exigirán al gobierno revise el Beneficio de las Cuotas Textiles, conocidas por sus siglas en ingles como TPL, que tienen varias empresas maquiladoras que no están cumpliendo con la obligación de respetar los derechos de los trabajadores.



Miguel Ruiz, dirigente de la Central Sandinista de los Trabajadores “José Benito Escobar”, confirmó que a pesar de las numerosas denuncias sobre violación a los derechos de los trabajadores, las maquiladoras siguen violentando los derechos humanos, despidiendo dirigentes sindicales, incumpliendo sus compromisos de pagos y corriendo al trabajador que se atreve a integrarse a un sindicato.



“Ellos (los empresarios extranjeros) son los que están chantajeando al gobierno porque aseguran que los sindicatos cambian las reglas del juego, pero son ellos los que violentan los compromisos”, aseguró Ruiz, quien detalló que al menos mil trabajadores son corridos al año por atreverse a conformar sindicatos que defiendan sus derechos laborales.



300 líderes sindicales fueron despedidos en los últimos ocho años, mientras 30 sindicatos quedaron desarticulados por los empresarios extranjeros en menos de ocho años, dijo Ruiz, quien confirmó la preocupación de la dirigencia sindical por las reiteradas violaciones a los derechos laborales de las empresas de la zona franca, sin que hasta ahora se pueda poner un alto a los chantajes de la maquila.



Lo anterior fue puesto de manifiesto, tras confirmar la denuncia del Sindicato de Trabajadores por la Dignidad Sindical de la Empresa Hansae Nicaragua S.A., ubicada en la zona Franca de Las Mercedes, donde la jefa de costura, Ángela Kim, fue señalada de amenazar de muerte al dirigente sindical, Jorge Calero Mojica.



Los TPL o cuotas textiles, son beneficios de carácter fiscal por medio de los cuales cantidades de productos no son gravados con impuestos; este beneficio está condicionado al cumplimiento de los derechos laborales, mismos que no son cumplidos por los empresarios de la maquila.



Denuncias reiterada

Irela Alemán, del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, confirmó que en el caso de la Empresa Hansae Nicaragua S.A., existen numerosas denuncias sobre la violación de los derechos de los trabajadores, y la mayoría de ellas son del conocimiento del Ministerio del Trabajo, pero hasta ahora no hay forma de hacer cumplir las disposiciones a favor de los obreros.



EL NUEVO DIARIO consultó al Ministerio del Trabajo sobre el tema, pero como suele ocurrir en estos casos, desde el despacho de la ministra no hubo ninguna repuesta.