Montealegre asegura votos contra CPC

Los 22 diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, estarán listos para votar en contra de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, este próximo martes, aseguró el presidente de ALN, Eduardo Montealegre, a pesar de las coacciones en su contra y de varios de sus legisladores, aunque algunos sectores desconfían de la firmeza del PLC, como lo advierte el doctor Carlos Tünnermann.



Montealegre reconoció que a los diputados departamentales de la ALN les están presionando para que no voten en rechazo al veto presidencial a la reforma a la Ley 290, que le quita la vida jurídica a los CPC y su capacidad de agenciarse de dinero público.



“Yo he hablado con casi todos, pero no me cabe duda de que están los 22 votos de la bancada de ALN y del Partido Conservador, para rechazar los CPC”, señaló Montealegre.



Temen su candidatura

Y también señaló que los sectores políticos que lo adversan están alarmados ante la posibilidad de que sea candidato a alcalde de Managua, razón por la cual querrían impulsar un proceso en su contra.



Montealegre tomó nota de que fue citado a la Fiscalía, en el contexto de su posición en contra de los CPC y de su posible candidatura a alcalde de la capital, algo que decidirá en las próximas semanas. Pero descartó que la citatoria a la Fiscalía obedezca a la coyuntura de los CPC.



Ya se unieron en bancada

Los 22 diputados de ALN también ya suscribieron la creación de una bancada democrática junto al PLC, la cual será sometida a prueba este martes.



Montealegre se personó a la dirección de partidos políticos del Consejo Supremo Electoral, CSE, para dar seguimiento a la fusión del Movimiento de Salvación Liberal y Vamos con Eduardo, y de este modo dejar claro que el presidente de ALN, es él mismo.



También presentó sus estatutos, principios y plan de gobierno de cara a una memoria institucional sobre partidos políticos que hará el CSE.



Finalmente, Montealegre señaló que no tiene miedo a ningún proceso judicial en su contra, porque “cuando uno no las debe, no las teme”, y recordó que “lo que abunda en la boca, es lo que falta en el corazón”.



Prueba de fuego para diputados PLC

El doctor Carlos Tünnermann declaró ayer que sería “lamentable que a última hora, los diputados del PLC se enfermen” y no mantengan su posición de rechazo al veto presidencial sobre los CPC el próximo martes.



Lo anterior dejaría entrever que “efectivamente Arnoldo Alemán está pactando su libertad con Daniel Ortega a cambio de la aprobación de esos organismos partidarios”, dijo el académico.



No obstante, según Tünnermann, en el interior de la bancada del PLC no hay ánimo de darle un sí al veto presidencial, al menos eso es lo que se observa en esta semana, pero el veto se discute en la próxima, y hasta entonces muchas cosas pueden pasar.



De lo contrario, apuntó el jurista, regresaríamos al escenario en el que la libertad de Arnoldo Alemán es más importante que la institucionalidad del país.

FSLN puede tener los CPC que quiera

Tünnermann admitió que “como organismo partidario, el FSLN puede estructurar cuantos CPC quiera, y de hecho ya tiene una gran cantidad organizaciones en los barrios, pero lo que no puede es atribuirles funciones estatales y no puede crearlos por decreto ejecutivo, algo que dejó establecido de forma clara el parlamento”, subrayó.



Llamó a los diputados del PLC para que demuestren que están en esos puestos para representar los intereses del pueblo nicaragüense que los eligió, y no a los deseos de una persona que tiene una condena de 20 años por la comisión de delitos contra el Estado de Nicaragua.