Ministra de Gobernación rinde informe sobre iraníes

* Quiñónez dice que ministra no aclaró denuncias de organismos de derechos humanos sobre maltrato en penales

Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, Gobernación y Defensa de la Asamblea Nacional se declararon totalmente satisfechos con el informe que rindió ayer la ministra de Gobernación, María Isabel Morales, en torno al ingreso al país de ciudadanos iraníes y libios sin visa de entrada.



El presidente de la comisión legislativa, Enrique Quiñónez, dijo que con el informe de la funcionaria quedó clara la diferencia entre el ingreso de extranjeros a Nicaragua sin visa de entrada, y el tráfico ilegal de inmigrantes.



“Nos presentaron el procedimiento que han establecido y están bajo la ley. Nos mostraron las resoluciones que ha emitido la Dirección General de Migración y Extranjería en relación con los extranjeros (que ingresaron al país sin visa) en vista de que en muchos países no tenemos embajadas ni consulados. La comisión quedó clara de la situación”, expresó Quiñónez.



No habrá investigación

De momento, la comisión legislativa descartó cualquier investigación adicional respecto al tema.



Por su parte, la ministra Morales explicó a los miembros de la comisión los mecanismos que utiliza Migración y Extranjería para el ingreso a Nicaragua de extranjeros o nicaragüenses nacidos en el exterior, provenientes de países donde no existe una sede diplomática o consulado.



“Todo ingreso queda registrado mediante un resolución de carácter administrativo, y las comunicaciones internas, tanto de las líneas aéreas como del jefe de migración del puesto fronterizo por donde va a ingresar el ciudadano extranjero que lo requiera”, explicó Morales.



Investigación sobre penal en veremos

La funcionaria también fue cuestionada sobre la denuncia de funcionarios de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, en el sentido de que se les ha prohibido la entrada el Sistema Penitenciario de Tipitapa.



En este aspecto, Quiñónez no quedó muy satisfecho pues, según dijo, Morales no les dio detalles de la investigación que supuestamente realiza para determinar qué funcionario emitió la orden para impedir el ingreso al penal de los funcionarios de derechos humanos.



Quiñónez dijo que fijarán una nueva cita con Morales para dar tiempo a que realice las indagaciones correspondientes.



El representante de la CPDH, Marcos Carmona, denunció que a raíz de la toma de posesión del nuevo gobierno, los funcionarios del Sistema Penitenciario emitieron la orden de no dejarlos entrar para verificar la situación de los privados de libertad.