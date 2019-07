UFD marchará mañana en Estelí

La Unidad de Fuerzas Democráticas, UFD, intentará este domingo hacer una multitudinaria concentración en el municipio de La Trinidad, en el departamento de Estelí, para demostrar que la mayoría de los nicaraguenses “no deseamos aquí ver instaurada una dictadura y menos con la complicidad de algunos liberales”.



El ex vicepresidente José Rizo, uno de los dirigentes de esa coalición política, informó que las circunstancias de Nicaragua exigen una unidad más allá del liberalismo precisamente, para evitar la instauración de una dictadura y menos con la complicidad de algunos liberales que se prestan al juego del presidente Daniel Ortega.



Rizo alude al ex gobernante Arnoldo Alemán y a algunos elementos de la cúpula del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, como los que se han prestado a los intereses políticos del comandante Ortega.



Según el presidente honorario del PLC, este proyecto político cuyas siglas han sido objeto de burla por parte de correligionarios suyos, está cuajando porque al menos, en el campo liberal “no quieren más entrega ni quieren ver más al PLC zancudeando alrededor de la migaja que pueda dar el Frente Sandinista”.



El doctor Rizo afirma que la UFD está calando entre la ciudadanía sin mayor ruido y sin estridencia, porque eso es lo que la gente está deseando y pidiendo.



Anunció que el alcalde de La Trinidad, Luis Jarquín, militante del PLC, se adherirá a la coalición política. Es posible que otros ediles liberales de la zona norte hagan lo mismo.



El presidente de la Alianza Liberal Nicaraguense, ALN, Eduardo Montealegre y el diputado del PLC Enrique Quiñónez, encabezarán también la concentración.



“Pensamos que la unidad debe ser una carta amplia donde tengan cabida todos los nicaraguenses, no necesariamente los liberales, aunque en el PLC, un sector opina que es suficiente la unidad entre el PLC y la ALN, yo considero que esa necesaria pero no es suficiente para poder enfretnar con la fortaleza que demuestra en este momento a pesar de su crisis municipal, al FSLN, que tiene el poder lo que le da mucho espacio de maniobra” precisa.