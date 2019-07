Godoy advierte de estallido social

El ex vicepresidente Virgilio Godoy advirtió que la crisis económica del país podría ser el detonante para un estallido social, y lo peor del caso es que el mandatario Daniel Ortega no quiere darse cuenta de que ésta no es la Nicaragua de los años 80.



“Ortega se va a dar con una piedra en la nariz, porque nosotros creemos que el pueblo de Nicaragua está convencido de que no se puede seguir jugando con intereses para favorecer los de unos cuatro vivos que andan sueltos por allí”, matizó el líder del Partido Liberal Independiente, PLI.



Godoy dijo a EL NUEVO DIARIO que la economía está enseñando más los dientes, y esto puede expresarse de manera dura para conducir a un país a un estado que no es viable, y si de esto no se quiere dar cuenta Ortega, más duro será el porrazo.



El país ya no resiste

Añadió que “el país ya no resiste, nadie se va a ir a morir de hambre a una banca del parque esperando que le lleven comida, y de esto Ortega no se quiere dar cuenta, que recuerde que las fuerzas armadas ya no son las mismas de los años 80, el país ha cambiado mucho”.



El ex vicepresidente participó ayer en un evento partidario en el que el PLI comenzó el proceso de renovación de sus directivas municipales de cara a las elecciones de alcaldes, vicealcaldes y concejales, que deben celebrarse en noviembre del año próximo.



Poder de dos

En cuanto al tema de las pretendidas reformas constitucionales, el doctor Godoy opinó como la gran mayoría que se opone a esas enmiendas, señalando que solamente buscan la permanencia de Ortega en el poder con el apoyo de Arnoldo Alemán.



“Entre los dos hacen y deshacen, porque ellos sólo ven por sus intereses personales”, dijo Godoy, para quien si el proceso de aprobación de las reformas es irreversible, que al menos consulten al pueblo si quiere o no esas reformas.



Pese a dicha opinión, Godoy prefiere que se aplique la Constitución vigente. Sin embargo, aplaudió la iniciativa de un buen número de los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, de oponerse a las reformas.



Godoy, al igual que otros dirigentes políticos de oposición, piensa que el entreguismo de Alemán al FSLN lo tiene en un proceso de liquidación política, con “poco oxígeno en su salveque”, aunque personalmente el político liberal tampoco lo entiende.