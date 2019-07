Rechazan intención de suspender comicios en el Caribe

Los sandinistas y el partido Yátama argumentan que tras los daños causados por el huracán "Félix" no hay condiciones para las próximas elecciones

El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y sus aliados rechazaron la supuesta intención de los sandinistas de suspender las elecciones municipales en las regiones del Caribe del país.



El ex magistrado y dirigente del PLC, Américo Calderón, declaró que tiene conocimiento de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en el poder, y aliados de éstos proyectan pedir la suspensión de las elecciones municipales previstas para noviembre de 2008.



Según Calderón, los sandinistas y sus aliados como el partido Yátama (hijos de la madre tierra, en lengua miskita), argumentan que tras los daños causados por el huracán "Félix" el 4 de septiembre en las regiones sur y norte del Caribe, no hay condiciones para las próximas elecciones.



Entre los aliados de los sandinistas que han abogado por la suspensión de los comicios municipales en el Caribe figuran Brooklin Rivera, diputado por esa región atlántica. "Quiero expresar de manera clara y categórica que el PLC y sus aliados no van a aceptar la suspensión de elecciones en ningún municipio de la costa Atlántica, tanto en el sur como en el norte", dijo Calderón.



El político liberal sostuvo que la Constitución Política y la Ley Electoral otorga al Consejo Supremo Electoral (CSE) la facultad de convocar a elecciones municipales con base a la ley de división administrativa del país.



Los partidos son obligados a participar en todas las elecciones en los 153 municipios del país y a inscribir candidatos en el 80 por ciento de estos municipios. "Esto quiere decir que si se suspenden las elecciones en algunos municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) deberá pasar sólo si se da una reforma a la Constitución y otra a la Ley Electoral", insistió Calderón.



Añadió que si se quiere insistir que la cartografía electoral está desmantelada en el Caribe Norte, a causa de los daños causados por el ciclón, "perfectamente el CSE tiene todo el tiempo del mundo para resolver ese problema".



El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua convocó el pasado 7 de noviembre a los partidos para las elecciones de alcaldes, vicealcaldes y concejales que se efectuarán el domingo 2 de noviembre 2008.