Eliminarán jueces suplentes

Los jueces suplentes serán eliminados del organigrama del sistema judicial, aunque 80 de ellos permanecerán en ese Poder del Estado, informó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez.



El magistrado Martínez dijo que los jueces suplentes serán despedidos y sólo un grupo de 80 de ellos serán ubicados como jueces itinerantes o como ejecutores en los diferentes municipios de Nicaragua.



"Vamos a escoger un grupo que sean jueces ejecutores de todo mandamiento judicial y se dediquen exclusivamente a eso", agregó.



El magistrado Martínez, quien no precisó el total de jueces suplentes que existen, indicó que los jueces itinerantes y los ejecutores tendrán un salario fijo y la Corte Suprema de Justicia cobrará un honorario por esos servicios.



Los jueces suplentes han sido criticados desde distintos sectores por absolver a personas acusadas por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado; incluso por defenderlos como abogados cuando no llevan esos casos. Martínez no especificó a partir de cuando desaparecerá la figura del juez suplente.