Plurales o sólo servirán para pelear

“La bondad de esos CPC dependerá de ellos mismos, porque si aglutinan gente pluralmente van a servir para algo, pero si no aglutinan gente van a servir para pelear”, declaró ayer el alcalde de Managua, Dionisio Marenco.



El edil espera que esos CPC no obstaculicen la labor que la Alcaldía debe hacer por los managuas y “no creo que los CPC quieran hacer sufrir a la población de Managua”.



Confirmó Marenco que no tiene candidato para elegir al nuevo Secretario del Concejo, después de que renunció José Treminio, ya que la dimisión del funcionario es muy reciente y “ni siquiera nos ha dado tiempo para reunirnos, por lo que vamos a ver qué candidatos proponen”, dijo.



El nuevo Secretario



Dijo que si salen uno, dos o tres candidatos para Secretario del Concejo Municipal “pues ganará el que tenga más votos, pero hasta el momento no hemos sostenido contacto con la bancada (sandinista) para saber qué están pensando hacer”.



¿Pero el problema podría ser que el candidato venga desde las oficinas de la Primera Dama?, le preguntaron al edil, quien respondió: “No, el problema con la pasada elección es que el candidato (Edgardo) Cuarezma no contaba con los votos suficientes para salir electo, ni de la misma bancada (la del FSLN).



“Somos 10 sandinistas, 9 estábamos en contra y uno estaba a favor, que era él mismo, y en eso no había consenso. No acepto ese tipo de cosas, porque no tenía lógica escoger a alguien que no lo querían.