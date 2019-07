Más de 50 votos contra los CPC

Al menos 51 diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, y del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, están listos para rechazar hoy el veto presidencial a la reforma a la Ley de Organización del Estado, que entierra las aspiraciones institucionales de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC.

El PLC cuenta con 25 legisladores; ALN con 22 y el MRS puso a disposición sus tres diputados, para garantizar 51 votos en contra de los CPC, principal órgano paraestatal de tropas de choque y agitación de masas del partido en el gobierno.



ALN: será un voto de censura



La Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, concentró desde ayer en Managua a sus diputados propietarios de los departamentos más lejanos del país para asegurar que no tuviesen ningún obstáculo para ejercer el voto hoy en contra de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC.



Varios legisladores propietarios también rubricaron las cartas de acreditación de sus suplentes en caso de que sea necesario sustituir a algún propietario de última hora.



Eduardo Montealegre, líder de ALN, aseguró que los 22 diputados de dicha organización y del Partido Conservador, PC, están listos para votar en contra de los CPC. Esto incluye a los llamados diputados rebeldes Jamileth Bonilla, Carlos García y Eliseo Núñez Hernández.



“Ésta es una votación entre un lado de la raya y el otro”, afirmó Montealegre, al explicar que la población antisandinista no aceptará que ningún liberal vote a favor de “Daniel Ortega y Rosario Murillo”.



Montealegre señaló que el de hoy será un voto de censura en contra de Daniel Ortega.



El PLC también en alerta



Ante la inminente “deserción” de algunos legisladores liberales, los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, fueron reconcentrados ayer en un hotel capitalino a fin de “garantizar” los votos para derogar de una vez los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, creados por el gobierno a través del artículo 11 de la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.



El jefe de bancada del PLC, Maximino Rodríguez, y el primer vicepresidente del partido, y primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, confirmaron que “todos los diputados” fueron reconcentrados en un hotel de Managua para “garantizar que todos estén en punto (hoy) a las ocho de la mañana en la Asamblea Nacional”.



Con excepción de Carlos Noguera y Guillermo Osorno, quienes acreditaron a sus suplentes, todos los diputados propietarios estarán presentes hoy, al menos eso esperan los dirigentes del PLC.



Carlos Noguera, diputado por Jinotega, se encuentra en Estados Unidos, sin embargo, en primera secretaría ya estaba acreditado su suplente, Mauro de Jesús Cruz Centeno. También fue acreditado Francisco Javier Sarria García, suplente de Osorno.



El diputado independiente y tercer vicepresidente del Parlamento, Juan Ramón Jiménez viajó a El Salvador para participar en un foro legislativo, por lo que acreditó a su suplente, Vladimir Somarriba Granja. Éste puede ser el voto número 52, aunque Jiménez había ofrecido votar contra Ortega, según nos confió una fuente cercana al diputado.



“Votos liberales garantizados”



Tanto Maximino Rodríguez como Wilfredo Navarro negaron que la “reconcentración” de los diputados en Managua se deba a desconfianza, y aseguraron que “se trata de un plan para garantizar los votos contra los CPC”.



Navarro fue más allá y señaló que “algunos diputados han recibido presiones”, pero no quiso decir el origen de éstas. Ni Navarro ni Rodríguez quisieron revelar el nombre del hotel donde se encontraban sus legisladores.



“Vos sabés que los accidentes ocurren y la gente se enferma de un día para otro, así que queremos evitar cualquiera de estas cosas”, dijo Rodríguez.