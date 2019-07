Rebelión PLC en Matagalpa

Una nueva revuelta enfrenta el presidente honorario del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Arnoldo Alemán, esta vez en Matagalpa, donde 12 de las 14 directivas municipales convocaron a una reunión de urgencia a los convencionales de ese departamento para elegir nuevas autoridades departamentales y municipales; además declararon “non grato” al secretario de organización del partido, Léster Flores, “por arrogante y prepotente”.



Según un miembro del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, “el motín rojo” en Matagalpa lo encabeza el jefe de bancada y diputado por ese departamento, Maximino Rodríguez, sin embargo, al consultarle sobre el caso, éste no negó ni confirmó la redacción del documento.



“Ese es un pleito por territorio entre Alemán y Rodríguez; y en Matagalpa, el diputado tiene mucha gente y puede dejar solo a Alemán”, dijo la fuente consultada.



El acta



EL NUEVO DIARIO tuvo acceso al acta de reunión realizada el sábado 17 de noviembre en la sede del PLC en Matagalpa, a la cual asistieron, según el documento, directivas de 12 de los 14 municipios de ese departamento.



En el punto dos del documento se acuerda “desconocer la autoridad de la junta directiva (de la cabecera departamental) ilegal y mal intencionada que preside (el diputado) Freddy Torres y sus cómplices. Freddy Torres acepta la decisión de los municipios, comprometiéndose a retirar el acta de conformación de la junta directiva espuria, manifestando que no creía que esto iba a causar malestar en el departamento”.



Emisario de Alemán



El rechazo hacia Torres es porque “fue impuesto por Arnoldo Alemán”, en contra de la voluntad de las directivas municipales presentes en la reunión. En el punto sexto de los acuerdos se le exige a Torres “que deje de interferir en el trabajo partidario de los dirigentes y que apoye económicamente al departamento por el cual fue electo (diputado)”.



La reunión del sábado 17 de noviembre tenía como único punto de agenda “conocer en detalles la imposición ilegal de la junta directiva municipal de Matagalpa, creada por el diputado Freddy Torres, según él, por orientaciones del doctor Alemán”.



Es por ello que en el punto ocho de los acuerdos, los asistentes a la reunión decidieron “convocar de urgencia a los convencionales del departamento a reunión para conformar la junta directiva departamental”, e incluso, elegir nuevas directivas municipales, pese a que las elecciones internas están suspensas hasta nueva orden.



En el punto siete acuerdan “delegar al diputado Maximino Rodríguez para que se reúna con el presidente del partido, Jorge Castillo Quant, y le busquen de inmediato solución a los conflictos; asimismo, retiren la inscripción de la junta directiva ilegal de la oficina de organización que dirige Léster Flores”.



Finalmente, los dirigentes municipales y a la vez convencionales de Matagalpa decidieron desconocer la autoridad de Flores y la de Torres, además de exigir la no imposición “de dedo” de candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales.