Alexis Argüello en “stand by”

Alexis Argüello espera el banderillazo del presidente Daniel Ortega para arrancar su campaña como candidato a alcalde de Managua por el Frente Sandinista. Eso es lo que dio a entender ayer el tricampeón mundial de boxeo, tras declarar que por el momento se encuentra en “stand by”.



Sin embargo, dijo algo contundente cuando se le preguntó cuando se iba ver a Argüello en las calles en plena campaña: “bueno, ésa es decisión del partido, del Secretario General, de su esposa, que son los que verdaderamente manejan el partido, los que por años han estado al frente del partido y han llevado resultados positivos, tanto en lo municipal como en lo nacional”.



“Soy el candidato oficial”, reitera



Desde que anunció que renunciaría a la vicealcaldía, “El Flaco Explosivo” mantiene que es el candidato oficial del Frente Sandinista y ayer lo reiteró. “El partido es el que me está diciendo a mí, ‘Alexis vos sos el que va a la palestra’, y yo como soldado tengo que obedecer, no puedo hacer nada más que cumplir con mi trabajo”.



Argüello considera que mientras el partido no defina algunas cosas es mejor mantener la boca cerrada. Sin embargo, comentó que la escogencia del candidato será por el método de las encuestas.



No obstante, por lo que ha dicho en varias ocasiones se puede interpretar que las encuestas hechas hasta ahora por el partido le dan una ventaja sobre otros potenciales candidatos, si es que en el cuestionario aparecen sus nombres.



La orden



“Me dieron la orden de que renunciara y lo hice para estar acorde con lo que la ley dice”, remarca el ex vicealcalde.



Argüello también hizo algunos comentarios alrededor de la crisis institucional dentro del FSLN, sobre todo en el caso del alcalde de Managua, Dionisio Marenco, a quien, según sus propias palabras, la primera dama calificó de traidor al sandinismo.



Al respecto, Argüello dijo: “Bueno, yo no lo comparto porque es difícil, ha hecho un buen trabajo, pero habemos diferentes personas y opinamos diferente, y yo creo que hay que respetar esas opiniones, sin embargo, yo creo que Nicho ha hecho un gran trabajo y es uno de los mejores alcaldes de los últimos años en Managua”.