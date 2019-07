Movimiento Comunal no quiere pleitos

El Movimiento Comunal Nicaragüense emprenderá acciones legales para defender su patrimonio, afirmó ayer Enrique Picado, quien instó a los miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) a evitar la confrontación, pues ambas organizaciones “tienen el mismo origen”.



“Nosotros vamos a defender nuestro patrimonio”, dijo Picado, quien explicó que las propiedades en poder del Movimiento Comunal le fueron dadas por el gobierno sandinista de la década de los ochenta y que hay otras que fueron compradas en los últimos años.



Miembros de los CPC del Distrito Dos de Managua se tomaron la casa comunal de este distrito donde, además, funciona un preescolar que podría cerrarse. Los principales perjudicados, expresa Picado, son los ciudadanos que viven en esos barrios. Según Picado, hay más de setecientos preescolares organizados por el Movimiento Comunal en toda Nicaragua.



“La confrontación no nos lleva a nada”, aseguró Picado, quien no se mostró en desacuerdo con que los representantes de los CPC trabajen conjunto con ellos, ya que “si se trata de hacer algo en beneficio de la comunidad, vamos hasta ‘home’ con quien sea”.





Ex militares toman casa comunal en Jalapa



Leoncio Vanegas

Jalapa, Nueva Segovia



Una decena de ex militares amanecieron ayer apostados en la acera de la casa del Movimiento Comunal Nicaragüense, situada en el centro de esta ciudad, con la disposición de no permitir la entrada de los directivos de la organización comunal, que desde hace 20 años tienen posesión del inmueble.



Marina Colindres, Secretaria del Movimiento Comunal, dijo que interpusieron la denuncia ante la Policía, pero que veían con extrañeza la pasividad de los gendarmes para actuar contra los ex militares.



Manifestó que no se hacían presentes en las oficinas porque tienen información de que los invasores tienen armas cortas, “y que no iban a ser sujetos de provocación, porque eso es lo que quieren: crear una cortina de humo ante la situación de la Alcaldía”, expresó.



Facundo Marchena, ex militar, dijo que la acción de ellos no era ninguna toma, sino que estaban retomando una propiedad que les pertenece, desde que se la quitaron a la guardia somocista, pero que los documentos están en poder de la Comuna.



Alegó que el Movimiento Comunal desapareció desde que el alcalde nombró a los alcalditos auxiliares y que ahora son Consejos del Poder Ciudadano (CPC). También los acusó de malos hijos, por “desprestigiar al alcalde y al gobierno nacional, así como ahuyentar los proyectos”.