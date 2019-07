El presidente del partido Camino Cristiano Nicaragüense, CCN, Guillermo Osorno, le recordó ayer a su viejo aliado Arnoldo Alemán y al mandatario Daniel Ortega, que el poder enloquece, que no toquen la Constitución Política porque traería más inestabilidad al país y en consecuencia ahuyentará la inversión extranjera.



“Hay que evitar que se instaure una dictadura; los sistemas políticos como el presidencialista, la monarquía o el parlamentarismo no son malos, los malos son los individuos que están al frente de los partidos políticos y del gobierno”, razona el dirigente.



El dirigente de CCN reafirma que ya no tiene ninguna alianza política con el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, “esa se acabó el día que finalizaron las elecciones de noviembre del año pasado”. En ese contexto, informa que ha retomado negociaciones con los dos grupos liberales, una formal con el PLC y otra informal con la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN.



Quiere ser alcalde



Osorno, que recién fue reelecto Presidente del partido CCN en el marco de su quinto congreso ordinario y aspira a la alcaldía de Managua, dijo a EL NUEVO DIARIO que el país necesita una oposición unida que le “ayude al FSLN y su gobierno a enmendar los errores” que está cometiendo.



“Hay una cosa que deben tomar muy en cuenta Daniel Ortega y Arnoldo Alemán de tantos señalamientos que se les hacen, es válido hacerse la pregunta, ¿cuánto tiempo va a vivir Ortega? ¿Cuánto tiempo va a vivir Alemán? El hombre que en su naturaleza vive en la ambición del poder se vuelve como un loco”.



Osorno plantea que el reto es hacer un país estable, que ya no haya más éxodo de nicaragüenses.



Piensa que la prioridad es salvar a Nicaragua y a esa meta se llega solamente si hay unidad de las fuerzas políticas de la oposición. “Lo que queremos es demostrarle al Frente Sandinista que no queremos la guerra con ese partido, sino que queremos ayudarle en su gobierno”, dice en tono conciliador el político de Camino Cristiano.