Ven a Eduardo Montealegre como candidato de consenso en ALN-PC

Eduardo Montealegre es el candidato de consenso idóneo para la Alcaldía de Managua el año próximo en las filas de la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador, ALN-PC, revela un sondeo efectuado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores, Itesnic.



“Consideramos que una candidatura de Eduardo Montealegre para la Alcaldía de Managua goza de un amplio consenso entre los ciudadanos que no simpatizan con el FSLN. Así mismo, es incuestionable el liderazgo de Montealegre a lo interno del ALN-PC, pues capta la simpatía del 64.28% de los que mostraron simpatías por el ALN, cerrando cualquier debate a lo interno de esa agrupación con relación a la legitimidad de su liderazgo entre sus correligionarios”, afirma en sus conclusiones el investigador social Jorge Guevara, Director de Itesnic.



La encuesta fue realizada en Managua el sábado 20 de octubre a 350 personas mediante el sistema de votación en caja negra, con el 95 por ciento de nivel de confianza y el tres por ciento de margen de error.



¿Y la fórmula?



Montealegre fue considerado el candidato idóneo por el 44.1 por ciento de los consultados provenientes de todas las corrientes políticas; seguido por Jamileth Bonilla, con el 25.1 por ciento, y el comentarista de televisión y político conservador, Jaime Arellano, con el 11 por ciento.



“Con relación a la caída de la simpatía que los ciudadanos le profesan a ALN-PC”, sostiene la valoración del encuestador, “consideramos que el mayor causante de la misma no son los ataques que se reciben de los adversarios, sino la falta de unidad que se observa en la propia alianza, que crea un rechazo entre sus simpatizantes por la incertidumbre y dudas que crea. Ellos requieren de una opción sólida e incuestionable, inclusive, desaprovechan los efectos propositivos que crearían los ataques de los adversarios (victimización de Montealegre que crearía solidaridad y reconocimiento) por falta de unidad, lo que se interpreta como falta de liderazgo”.



El encuestador también concluye que la fórmula “ideal” para ALN-PC sería Montealegre y Bonilla, a pesar de los conflictos que han vivido ambos aelenistas, algo que se ve ciertamente remoto.



La reacción de Montealegre ayer fue: “Agradezco al pueblo de Managua que deposita su confianza en mi persona. En las próximas semanas he de tomar una decisión final sobre una candidatura a la Alcaldía de Managua”.



El caso del PLC



En el caso del PLC, otra encuesta de Itesnic reveló que el 30.7 por ciento de los encuestados no vio a ninguno de los precandidatos con simpatías, frente a un 20.6 por ciento que dio su voto por Jaime Arellano, un 19.2 por ciento que lo hizo por el diputado Enrique Quiñónez y un 16.9 por ciento que votó por Wilfredo Navarro.



Este sondeo fue efectuado el sábado 27 de octubre a 349 personas, con un margen de error del tres por ciento y 95 por ciento de nivel de confianza, bajo el sistema de votación mediante caja negra.