Diputados amenazan con paralizar Poder Legislativo

Los diputados de las bancadas del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, amenazaron hoy con paralizar el trabajo del Poder Legislativo, luego de que el presidente de este Poder del Estado, René Núñez Téllez, se negó rotundamente a mandar a publicar la Ley 630, mediante la cual se derogaron los Consejos del Poder Ciudadano, CPC.



La jefa de bancada de ALN, María Eugenia Sequeira, dijo que si Núñez insiste en no publicar la ley, “habrá que presionarlo de alguna manera y estas (las presiones) se verán reflejadas en las sesiones legislativa, simplemente no habrá presupuesto para el año 2008 y posiblemente no haya más junta directiva”.



En similares términos se refirió el diputado liberal y primer secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, quien no descartó la destitución de Núñez y de toda la junta directiva para convocar a una nueva elección de autoridades legislativas.



Navarro señaló que, de momento, la estrategia es que cinco, de los siete miembros de la directiva, emitan una resolución obligando a Núñez a que publique la ley o, en su defecto, que delegue en el primer vicepresidente, Luis Callejas Callejas, esa responsabilidad.



Por su parte, el jefe de bancada del PLC, Maximino Rodríguez, no descartó la posibilidad de suspender el trabajo legislativo en lo que resta del año de labores fijado hasta el 15 de diciembre, lo que signifaca que el presupuesto para el próximo año no sería aprobado.



En todo caso, Rodríguez, dijo que de momento no puede divulgar la estrategia a seguir.



Los CPC son estructuras paraestatales que el presidente de la República, Daniel Ortega, pretende conformar para darle facultades ejecutivas, pero fueron derogados mediante una ley que luego fue vetada por el mandatario. Ayer, 52 diputados rechazaron el veto presidencial y dejaron firme la derogación de los CPC, crando un nuevo conflicto entre poderes del Estado.