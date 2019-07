Yátama solicita posponer elecciones en RAAN

El partido Yátama del Caribe Norte del país solicitó posponer las elecciones municipales en esa región previstas para el 2 de noviembre del próximo año.



El vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Emmet Lang, informó que el miércoles recibió la visita del diputado Brooklin Rivera, líder de Yátama, quien le planteó el asunto del aplazamiento de los comicios municipales en el Caribe Norte.



Según el dirigente de Yátama (hijos de la madre tierra en lengua miskita), no hay condiciones en esa región atlántica para esos comicios por la destrucción causada por el huracán "Félix" el 4 de septiembre pasado. Yatama es un partido aliado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).



Lang dijo que el CSE ha sido informado de que unas 48 unidades de salud del Caribe Norte fueron destruidas por el meteoro y que se precisará con autoridades del Ministerio de Educación, cuántas escuelas fueron tumbadas por el ciclón.



Agregó que después los magistrados del CSE harán una valoración in situ sobre la información que reciban de los ministerios de Salud, Educación y de Rivera, sobre los daños causados por el fenómeno natural.



Lang añadió que en enero o febrero próximos, los magistrados del CSE visitarán el Atlántico Norte para reunirse con los alcaldes de esa región, el gobernador de ese litoral, las autoridades autónomas regionales y los partidos políticos para adoptar una decisión.



Agregó que se valorará si hay condiciones de equidad para que la población participe en esas elecciones.



Brooklin Rivera planteó que, a causa del paso del huracán, además de centros de salud y escuelas que sirven para albergar las juntas receptoras de votos (jrv), la cartografía electoral, resultó dañada, mientras las cédulas de identidad ciudadana pérdidas.



Añadió que también hay una tragedia humana porque los lugareños siguen durmiendo a la intemperie y las prioridades para resolver los problemas no son esas elecciones en los cincos municipios del Caribe Norte, que son Puerto Cabezas, Waspán, Bonanza, Rosita y Prinzapolka.



Sostuvo que realizar las tareas de rehabilitación en el Caribe Norte tomará un tiempo que no precisó y que hay que esperar que hayan condiciones para la celebración de los comicios municipales.



El CSE convocó a todos los partidos del país a participar en las elecciones en los 153 municipios de Nicaragua el 2 de noviembre de 2008.



El huracán "Félix" azotó el Caribe norte del país con una intensidad de categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, con vientos de 260 kilómetros por hora, y dejó a su paso 102 muertos, 133 desaparecidos y cerca de 200 mil damnificados.



También, unas 20.394 viviendas destruidas o semi-destruidas y daños a la infraestructura, la agricultura, la pesca y al medioambiente en 1,3 millones de hectáreas de bosques, incluida la reserva de la biosfera de Bosawas.