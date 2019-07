CPC “por pistolas de los magistrados”

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rafael Solís, afirmó ayer que la Ley 630 que deroga la existencia de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) como estructura del Ejecutivo, no entrará en vigencia porque el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, es el único facultado para mandarla a publicar y no puede hacerlo por orden del Poder Judicial.



Solís recordó que la Ley establece que el presidente de la Junta Directiva es el único que puede mandar a publicar el veto, ningún otro miembro de la Asamblea Nacional tiene facultad, y los magistrados de la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), le ordenaron no hacerlo.



Recordó que la Ley señala de forma expresa que el único que puede mandar a publicar la ley, cuando se trata de vetos, es el presidente de la Asamblea Nacional, y, por consiguiente, sólo Núñez puede hacerlo.



“No muy rápido” resolverán



Informó que la Sala Constitucional recibió ayer en horas de la tarde el expediente con el Recurso de Amparo y la Sala lo tramitará de forma normal, ni muy rápido ni muy lento, cuando los ánimos se bajen, tal vez en febrero.



El presidente del TAM, Gerardo Rodríguez, dijo que si René Núñez manda a publicar la Ley 630 caería en desacato y podría ser acusado por el delito de desacato, porque la Constitución Política establece que las resoluciones y sentencias del Poder Judicial son de ineludible cumplimiento.



Los magistrados de la Sala Civil Dos del TAM: Rodríguez, Vida Benavente y Perla Arróliga, ordenaron unánimemente a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional suspender la publicación de la Ley 630.



Miembros del Gabinete del Poder Ciudadano recurrieron de amparo después de que 52 diputados de la Asamblea Nacional derogaran la existencia de los CPC como estructuras del Poder Ejecutivo.



El inefable magistrado Rodríguez



Rodríguez explicó que resolvieron el recurso con celeridad porque de haberse consumado el acto, en este caso la publicación de la ley, no tendría ningún sentido el Recurso de Amparo si no ordenaban la suspensión del acto.



Explicó que la Ley de Amparo establecía que el Recurso de Amparo no procedía contra el proceso de formación de la ley que culmina con la publicación, pero la CSJ declaró inconstitucional ese artículo y por consiguiente pueden ordenar la suspensión.



Solís dijo que está habilitado para votar cuando conozcan el Recurso de Amparo porque no ha emitido ninguna opinión al respecto.”No he emitido opinión y no me considero inhibido por el hecho de haber dado declaraciones diciendo que la Asamblea Nacional invadió facultades del Poder Ejecutivo”.



Pero siguió opinando



Opinó que el Presidente de la República puede crear los Consejos u organismos que considere necesarios para desarrollar su trabajo, y la Asamblea Nacional no tiene por qué invadir esa facultad.



Adelantó que el presidente Daniel Ortega Saavedra puede recurrir por conflicto de competencia entre poderes del Estado si lo considera necesario.