Montealegre se perfila como candidato único

Hay avances a favor de consensuar una candidatura única para la Alcaldía de Managua, reveló ayer el líder de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Eduardo Montealegre, tras confirmar que estaría dispuesto a servir en la comuna capitalina, siempre y cuando haya un acuerdo entre las fuerzas antisandinistas.



“Agradezco a la población de Managua por compartir la idea de tener un candidato único de las fuerzas democráticas en este país para competir por la Alcaldía de Managua, frente a cualquier candidato que sea del Frente Sandinista”, afirmó ayer Montealegre, después de conocer dos encuestas que lo revelan como un aspirante con fuertes probabilidades de ganar dicha contienda.



Montealegre afirmó que no tiene una decisión final, ya que “tenemos que tener un candidato único y de consenso, al igual que el candidato o la candidata a la Vicealcaldía”.



“Yo estoy dispuesto a servir al país, creo que la Alcaldía de Managua es sumamente importante, ya vemos que con las diferencias que existen con el alcalde y el presidente, nosotros consideramos que la Alcaldía de Managua es sumamente importante”, valoró.



Cosep cabildea leyes



Montealegre se reunió ayer con José Adán Aguerri, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, para abordar el estatus de algunas leyes, como la de las Mypimes y también el clima de negocios propicio para las inversiones privadas.



“En este país, donde la única manera de atacar la pobreza es atrayendo inversión, se hace necesario que las señales que se envíen hacia el sector privado sean las apropiadas y consistentes, y no sean antisector laboral ni antiempleos”, valoró Montealegre.



Aguerri indicó que ALN ha mostrado interés en dar seguimiento de manera más activa y beligerante a los proyectos de ley propuestos por el sector privado, y esperan reunirse también con el PLC el fin de semana.



Clima de negocios



Al Cosep le interesa dinamizar el diálogo sobre la Ley de Costas, la Ley de Unidad de Análisis de Activos Financieros, la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Inspectores del Trabajo, que “es un tema complicado” porque no quieren un marco regulatorio que los ponga en desventaja.



Aguerri indicó que les preocupa un adecuado clima de negocios para generar más empleos y bienestar, ya que “esa es una asignatura pendiente, por eso buscamos una reunión bilateral mensual con el Presidente de la República; aquí el gran reto de 2008 es atraer inversiones extranjeras a un ritmo similar al de los últimos seis años, y eso pasa por los discursos y crear una conciencia de trabajar por la agenda de país”.