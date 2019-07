Diputados opositores vuelven a romper quórum

Diputados liberales y sandinistas disidentes rompieron el quórum por segunda vez consecutiva, en protesta contra la negativa del presidente del congreso de publicar una ley, lo que obligó a suspender la sesión de la Asamblea Nacional.



Legisladores de los grupos parlamentarios del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, de Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, y del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, volvieron a protestar porque el presidente del Parlamento, René Núñez, reiteró que no publicará una reforma a la Ley 290, o de Organización y Competencias del Poder Legislativo.



La modificación aprobada por el órgano legislativo prohíbe al presidente Daniel Ortega crear por decreto los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, con facultades para manejar fondos presupuestarios y mandar a ministros, alcaldes y diputados.



Los CPC fueron creados por Ortega en enero pasado por decreto y originalmente los diputados lo aprobaron, pero en septiembre pasado cambiaron de parecer y reformaron la norma para quitarle a estos foros esas facultades, con el argumento de que cambiaban el sistema de gobierno actual.



El presidente Ortega vetó esta decisión de los legisladores, para dejar con vida a estos CPC con poderes para tomar decisiones e imponerlas a otros poderes del Estado.



El martes pasado, una mayoría de 52 de los 92 diputados del Congreso, rechazó el veto presidencial para anular los CPC para que funcionaran como parte del gobierno, a pesar de que son coordinados por los secretarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN.



CDS igual a CPC



La oposición ha considerado a estos CPC como una re-edición de los Comités de Defensa Sandinista, CDS, que en los años 80 fueron los "oídos y ojos" de la revolución sandinista, que controlaban a los ciudadanos.



El mismo martes el Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, amparó a directivos de los CPC y ordenó el mismo día al parlamento no publicar la ley que quita a estos foros ser parte de las estructuras gubernamentales.



En esta decisión del Tribunal de Apelaciones se basa el presidente del Parlamento, el sandinista René Núñez, para interrumpir el proceso de formación de la ley y no enviar para su publicación en La Gaceta, diario oficial, el texto del rechazo al veto presidencial.



La próxima sesión del parlamento está programada para el cuatro de diciembre. Después que el TAM admitió el recurso de amparo, la última palabra sobre los CPC la dirá la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por 3 magistrados liberales y 3 magistrados sandinistas.



El presidente Ortega, por su lado, reiteró en declaraciones brindadas en Costa Rica, que el próximo día 30 instalará y juramentará a estos Consejo del Poder Ciudadano, porque la Constitución faculta a los ciudadanos a organizarse en la forma que lo tengan a bien.