Expulsan a Carlos Valle

El concejal liberal Carlos Valle, que votó a favor del candidato sandinista para secretario del Concejo Municipal de Managua, Francisco Pérez, fue expulsado ayer de la bancada del PLC de la comuna capitalina



El concejal defenestrado informó que ayer el jefe de la bancada del PLC, el profesor Róger Mayorga, le notificó la decisión en una reunión donde estaban los otros miembros y que “nadie dijo esta boca es mía”.



Valle dijo que le parece extraño que ahora “a mí me acusen de votar junto al Frente Sandinista, cuando hace más de dos semanas, cuando se eligió al vicealcalde Nery Leiva Orochena, “los nueve concejales del PLC votamos a favor de él, incluyendo al jefe de bancada”.



Aseguró el concejal que su “decapitación” es producto de una orden del doctor Arnoldo Alemán, “al que no hay que tocarlo con las manos sucias”.



Faltó a su palabra



La bancada del PLC en la comuna capitalina se limitó a emitir un escueto comunicado en el que informa de la separación de Valle, porque faltó a su palabra de mantenerse unido en pro de la democracia en la elección del Secretario del Concejo Municipal de Managua.



Valle durante la elección del Secretario del Concejo denunció que la “decapitación” de cuadros no sólo se produce en el Frente Sandinista, sino que también en el PLC, ya que un día antes de la elección había sido purgado por las estructuras de los liberales constitucionalistas del Distrito VI.



Puertas abiertas en el FSLN



En esa oportunidad Valle anunció con anticipación que su voto iba a ser por Francisco Pérez, aunque después el concejal sandinista Isidro García le dijo que ante la decapitación de que fue objeto, el Frente Sandinista le tenía las puertas abiertas, el partido donde se formó.



Valle, quien durante la elección del Secretario del Concejo, cerró filas a favor de los trabajadores de la Alcaldía que demandan un incremento salarial no aclaró si continuará como concejal independiente o se plegará a la bancada sandinista.