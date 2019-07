ALN sacudida por deserciones

Un cisma pende sobre la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, luego que al menos tres diputados anunciaron su renuncia a este grupo parlamentario, entre ellos, Eduardo Gómez López, quien se ha quejado de marginación por parte de dirigentes de este partido en contra de su persona, en particular, y del partido Alianza por la República, APRE, el cual preside.



Gómez dijo a EL NUEVO DIARIO, vía telefónica, que no está conforme con el trato que ha recibido, tanto personal como políticamente, de la dirigencia de ALN, que en algunos casos se traduce en discriminación de las directivas partidarias municipales de ALN sobre el APRE.



¿Presiones FSLN?



Sin embargo, fuentes extraoficiales de ALN informaron que Gómez está siendo presionado por el Frente Sandinista para que renuncie a esa bancada a cambio de “protegerlo” de los resultados de una auditoría que realiza actualmente la Controlaría General de la República a su gestión cuando fue presidente de la Asamblea Nacional en la legislatura pasada.



La fuente indicó que Montealegre no quiere enfrentar este tipo de problemas y prefiere “sacudírselos” antes de que exploten a lo interno del partido.



El vocero de ALN, Eliseo Núñez Morales, dijo que Gómez pretende renunciar con el fin de buscar algún cargo en la directiva parlamentaria, ante la inminente destitución del presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez Téllez.



Núñez negó el maltrato denunciado por Gómez y más bien atribuyó sus declaraciones a sus intenciones de tener mayor beligerancia ahora que preside el APRE, luego que renunció Miguel López Baldizón.



Otros que se van



Por su parte, la diputada Jamileth Bonilla pondrá su renuncia el próximo lunes ante la primera secretaría del Parlamento. Según Bonilla, el diputado por León, Ramón Macías, también entregará su carta de renuncia a la bancada libero-conservadora, ante el primer secretario, Wilfredo Navarro.



Bonilla dijo que se mantendrá independiente y que no tiene intención alguna de regresar al Partido Liberal Constitucionalista, PLC, a menos que se conforme una sola bancada liberal.



Extraoficialmente se conoció que Eliseo Núñez Hernández y Carlos García también renunciarán a la bancada. Las discrepancias de Núñez y García con Montealegre han sido públicas, pero hasta el momento han pasado más allá de las declaraciones ante los medios de comunicación.



“Hay cosas más importantes”



En varias ocasiones, Montealegre se ha quejado de que los medios de comunicación se centran demasiado en problemas internos de ALN que considera de menor importancia.



Recientemente EL NUEVO DIARIO lo consultó sobre la renuncia del diputado suplente de Jamileth Bonilla, Max Padilla, y éste señaló que “hay cosas más importantes que discutir”.



Sin embargo, una fuente de ALN dijo que la renuncia de Padilla tuvo su origen en las discrepancias personales y políticas con su concuño, el ex presidente del Partido Conservador, Mario Sebastián Rapaccioli.



“Padilla es liberal y considera que Montealegre cedió demasiados espacios a los conservadores, y eso le molestó”, dijo la fuente.