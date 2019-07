Ortega desprecia a Parlamento

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusó, desde Costa Rica, al gobierno estadounidense de estar apoyando la campaña en contra de los Consejos de Participación Ciudadana (CPC), y que incluso el embajador (Paul Trivelli) lo admitió públicamente, justificando que era un aporte a la democracia nicaragüense.



Reiteró que los CPC serán instalados el próximo 30 de noviembre y que en la actividad dará a conocer un nuevo decreto ejecutivo, pero que “no cometerá otra vez el error de enviarlo por cortesía al congreso”.



“Por respeto a la Asamblea Nacional y porque hemos planteado que debe existir un sistema parlamentarista me fui al parlamento a presentar ese proyecto y lo aprobaron”, dijo.



Gracias a Dios y a la Corte



Ahora resulta que no le gusta y que han lanzado una campaña política por el acercamiento de las elecciones municipales, como que están liberando la campaña de Waterloo, cuando hay otras prioridades que atender”, expresó el mandatario.



Indicó que “gracias a Dios” el poder judicial se pronunció dando por suspensa la decisión que tomaron los diputados de anular los Consejos, y que con eso prohibió la publicación del decreto.



“De todas maneras vamos a instalar los Consejos y vamos a dar a conocer otro decreto ejecutivo y no se los voy a enviar a la Asamblea. El anterior se los envíe por cortesía pero se juntaron todas las fuerzas antisandinistas, todo el somocismo, para anular los Consejos”, adujo Ortega.



Al tiempo que desestimó la anulación de los diputados por considerar “algo absurdo, porque no pueden anularlos”, porque están invadiendo otro poder del Estado. “No le compete a la Asamblea meterse en asuntos del Ejecutivo”, sostuvo.