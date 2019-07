Cuatro directivos presionarán a Núñez

Líderes parlamentarios liberales proyectan convocar a una sesión extraordinaria la próxima semana para demandar que el presidente del Parlamento, René Núñez, mande a publicar una ley que considera ilegal el funcionamiento de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC.



El jefe del grupo parlamentario del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Maximino Rodríguez, informó ayer que el próximo martes cuatro miembros de la junta directiva de la Asamblea Nacional harán esa convocatoria.



La propuesta cuenta con el apoyo de diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador, ALN, y plantearía que la sesión plenaria extraordinaria se efectúe el jueves o viernes de la próxima semana.



Por la negativa del sandinista Núñez, diputados liberales y del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, integrado por sandinistas disidentes, esta semana rompieron el quórum en el Parlamento e impidieron que las plenarias continuaran su desarrollo habitual.



Ortega molesto



Los liberales y sandinistas disidentes no se oponen a que los CPC existan como organismos partidistas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, pero si a que funcionen como estructuras del estado, con fondos del presupuesto y para imponer sus acuerdos a los legisladores, alcaldes, ministros y otros altos cargos del gobierno.



El pasado martes, el mismo día que el parlamento anuló la facultad a los CPC de funcionar como parte del gobierno, el Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, admitió un recurso de amparo contra la decisión del Congreso de considerar ilegales a los Consejos presentado por representantes de estos CPC.



El presidente Ortega insistió este fin de semana en instalar los CPC, “los vamos a instalar aunque no les guste a los diputados que ahora son somocistas y que dicen que no valen los Consejos del Poder Ciudadano, lo que es totalmente absurdo", enfatizó el líder sandinista.



Ortega, molesto porque los diputados han roto el quórum dos veces esta semana, los llamó a trabajar.