“Me quieren quitar del partido”

Eduardo Montealegre, presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense, denunció que se fragua un supuesto complot en contra suya para retirarlo de la presidencia de ALN, esto luego de que el propio Eliseo Nuñez le informase de una reunión privada entre miembros de las cúpulas sandinistas y liberales.



“Me quieren quitar el partido”, dijo el diputado quien calificó la supuesta reunión como un intento para apartar del camino a quienes según él “buscan la democracia”.

El diputado informó que la reunión para planificar su destitución de ALN se efectuó la semana pasada en la hacienda El Chile y entre algunos participantes estaban los diputados Edwin Castro del FSLN y Eliseo Nuñez de ALN.



Diputados no se van



Eduardo Montealgre también se refirió a los recientes rumores de la renuncia de cinco parlamentarios de su bancada. Este descartó que los diputados Eduardo Gómez López y Ramón Macías tengan intenciones de abandonar al ALN, así mismo dijo que las puertas de la bancada simpre estarán abiertas para Jamileth Bonilla, cuya renuncia sí es oficial.



“Aquí lo que se quiere es dar la impresión de que estamos divididos, o que nos estamos dividiendo, nos están tirando cachiflines porque tenemos un cañón de 52 milímetros”, dijo Montealegre al referirse al bloque parlamentario que reciente vetó los Consejos de Poder Ciudadano.



“Debemos de seguir manteniéndonos unidos, todo esto es para que nos desenfoquemos, pero no va a suceder”, dijo el diputado quien también calificó de “desesperados” a quienes supuestamente se reunieron para procurar su destitución.



PLC rechaza



El Partido Liberal Constitucionalista lamentó y rechazó lo que denominó, “falsos señalamientos del presidente nacional de ALN por la desintegración la bancada de ese partido. No es responsabilidad ni del Partido Liberal, ni de su dirigencia, ni de su líder la desintegración de la bancada de ALN-Partido Conservador. Invitamos al Presidente Nacional de ALN a reflexionar y a no dañar el buen camino de las negociaciones bilaterales entre el PLC y ALN de cara a las elecciones municipales”, indica el comunicado en una de sus partes.