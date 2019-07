Entre el TAM y la Constitución

Los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y de la Alianza Liberal Nicaraguense, ALN, ante la Asamblea Nacional y miembros de la Junta Directiva del Parlamento, solicitarán que se convoque a una sesión extraordinaria para someter a discusión la declaratoria que obligaría al presidente de este Poder del Estado a publicar el rechazo al veto parcial a la Ley 630.



La declaratoria leída en una sesión de la semana pasada fue enviada a la primera secretaría del Parlamento para luego ser incluida en la Agenda legislativa. Sin embargo, los diputados liberales presionarán en la reunión de la Junta Directiva que se realizará mañana para que René Núñez, como presidente del Parlamento, convoque a una sesión y se someta a discusión la declaratoria, aseguró ayer el tercer secretario, Javier Vallejos.

Según Vallejos, al menos cuatro directivos acordaron solicitar que se convoque a plenario el jueves próximo. De aprobarse la declaratoria, el presidente de la Asamblea tendría que mandar a publicar en la Gaceta el rechazo al veto de la Ley 630, que no se ha hecho porque el Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, ordenó la suspensión, pues admitió un recurso de amparo interpuesto por los Consejos del Poder Ciudadano, CPC.



El dilema



Lo primero que hay que preguntarse, considera el segundo vicepresidente del Parlamento, Óscar Moncada, es ¿a quién debe hacerle caso el presidente de la Asamblea Nacional? “Por un lado, las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia son de ineludible cumplimiento y por otro, la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Legislativo lo obliga a mandar a publicar las leyes”, expresó Moncada.



Para el legislador liberal, lo ideal debe ser consultarle al plenario, pero antes decidir con la cabeza fría cuál de los dos mandatos debe acatar el presidente del Parlamento. “Me parece adecuado consultarle al plenario, pero antes hay que pensar qué hacer, el TAM te dice que no publiqués y la Constitución te manda a hacerlo”.



La declaración



El presidente del TAM, Gerardo Rodríguez, dijo que si René Núñez manda a publicar la Ley 630 podría ser acusado por el delito de desacato, porque la Constitución Política establece que las resoluciones y sentencias del Poder Judicial son de ineludible cumplimiento.



“Rechazamos y condenamos enérgicamente la burda manipulación política que se continúa haciendo del Poder Judicial para obstaculizar el ejercicio democrático de las competencias constitucionales de esta Asamblea Nacional”, dice la declaratoria.



En ésta los legisladores firmantes “demandan al Poder Judicial su actuación en estricto apego a la Constitución y a las leyes de la República y a no dejarse manipular por intereses ostensiblemente partidarios”.



La polémica se originó después de que 52 diputados rechazaran el veto parcial a la Ley 630, en la que se le quita la facultad al presidente de la República de crear, mediante decretos, consejos como parte de las estructuras del Estado.