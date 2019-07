Desunidos siglo y medio después

26 Noviembre 2007 |

Fernando Agüero Rocha, podría ser el principal testimonio del tiempo que el Partido Conservador lleva en la historia política de NIcaragua. Este personaje con las dificultades de la edad acudió a la celebración de los 150 años de existencia del Partido Conservador (PC).



“Esos aplausos deben redundar en palabras constructutivas para el partido, una actitud necesaria para levantar la moral del partido”, dijo Agüero, quien también agregó que “la unidad debe ser lo más importante para los conservadores, no importa con quién, pues no hay enemigos políticos, si no adversarios”.



La ciudad de Granada, cuna de los timbucos, fue el lugar donde los militantes del partido verde se reunieron con pompa y música. A pesar de haber representaciones de todos los departamentos del país, la convocatoria fue poca.



Otro veterano del Partido Conservador es José Joaquín Cuadra quien a manera de parábola recordó a un cacique indígena de Xalteva quien mostró a su tribu, tamarindos deperdigados y les enseñó lo que implica la falta de unidad. Esto cuando en la actualidad el Partido Conservador está dividido y una de sus expresiones existe a la sombra de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), liderada por Eduardo Montealegre.



Las municipales



Sin embargo la presidenta conservadora Azalia Avilés Salmerón, niega que haya fragmentación partidaria, si no más bien “en lo interno de las estructuras existe respeto a la libertad de pensamiento y expresión de cada uno de los miembros”.



Avilés agregó que con los 150 años de existencia de los conservadores, están listos para volver a gobernar, sobre todo en estos momentos políticos en que “Nicaragua se encuentra en los umbrales de una nueva dictadura”.



Azalia Avilés también anunció que en las elecciones municipales podrán correr junto a ALN o bien en su propia casilla del partido. Entre los posibles candidatos a la alcaldía de Granada perfilaron a Eulogio Mejía.



El Partido Conservador a sus centuria y media de fundación no tiene el mismo brillo, ni poder que lo caracteriza en la historia, aunque la presidenta Azalia Avilés dijo que las estructuras trabajan desde la juventud, las mujeres y otras organizaciones internas para tener éxito.



Aún así, el acto de celebración no estuvo representado por una visible generación joven de relevo político, si no más bien en sus filas destacaron una gran cantidad de miembros ya conocidos.



Para conmemorar un aniversario más la junta directiva del partido verde creó la orden “Presidente Fruto Chamorro-150 aniversario PC”, con esta se reconoció el papel de miembros destacados del partido, entre ellos Joaquín Cuadra Cardenal; Mario Cajina Vega, póstumamente; Fernando Agüero, Emilio Alvarez Montalván, entre otros.