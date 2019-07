27 Noviembre 2007 |

“Gobernaré por decreto”, dijo el presidente Daniel Ortega ayer en conferencia con medios del FSLN, a la que no fueron invitados los demás medios de comunicación.



Ortega, quien ahora se presenta como el más firme creyente del parlamentarismo, dice que no aceptará la eliminación jurídica de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, por parte de la Asamblea Nacional, y que si es necesario los creará por decreto cada vez que la Asamblea se los elimine.



También llamó “hermano” a Nicho Marenco, alcalde de Managua, y lo invitó a seguir trabajando por los managuas, bajando el gas al nivel de confrontación pública con el alcalde, después que éste señalara en entrevista con END, “que los CPC son innecesarios”.



La tercia con la Asamblea



Ortega señaló que “algunos diputados hacen mal en andar amenazando con paralizar la Asamblea porque al fin de cuentas eso es amenazar a la población, y me obligarían a mí a gobernar por decreto”.



“Si ellos no aprueban esa ley en beneficio del pueblo, yo la voy a aprobar, no me queda más camino, si ellos paralizan la Asamblea, lo mejor es no llegar a eso”, dijo Ortega.



El presidente llamó al parlamento a “que respeten el ámbito del Poder Judicial”, a pesar de que distintos juristas han indicado de que no cabe un recurso de amparo que suspenda el proceso de formación de la Ley.



Los CPC van a troche y moche



Ortega indicó que los consejos ya existen “por todos lados” como el Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, así como el Consejo de Ganaderos y en las cooperativas. Por lo tanto, advirtió, serán instalados el próximo viernes 30 de noviembre “e incluso vamos a volver a dictar los decretos para que no quede ninguna duda de si valen o no”.



Agregó que “aun cuando lo publiquen en La Gaceta (el rechazo al veto presidencial), el viernes vamos a dictar una nueva ley estableciendo los Consejos del Poder Ciudadano, instalando el Consejo Económico y Social, Conpes, instalando esto de manera legal”.



“Si ellos corren, nosotros volvemos a escribir la ley, y así vamos a estar, si ellos corren y dicen que no, al día siguiente dicto otra ley y así vamos a estar”, recalcó.



CPC crean crisis institucional



Los CPC fueron incorporados por la Policía Nacional a la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana. También están comercializando el frijol rojo y negro a doce córdobas la libra, distribuido por la Empresa Nacional de Granos Básicos, Enabas, un ente estatal.



En la actualidad hay un impasse legislativo luego de que el Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, suspendieran el acto administrativo de publicar el rechazo parlamentario a un veto presidencial a favor de los CPC.



Los CPC, a parte de crear una crisis institucional entre el parlamento, el Ejecutivo y el Poder Judicial, también han provocado un fuerte cisma en el FSLN, pues muchos secretarios políticos y dirigentes orgánicos ahora estarán subordinados a Rosario Murillo, presidenta de los CPC.



Distintos analistas sandinitas consultados indicaron que con el surgimiento de los CPC uno de los desplazados del mando orgánico del FSLN es el secretario de organización, Lenín Cerna Juárez.





Conspiradores contra Chávez



El presidente Daniel Ortega también expresó ayer que "las conspiraciones" contra el gobierno del presidente Hugo Chávez se han recrudecido poco antes del referendo que se efectuará en Venezuela el próximo domingo.



Señaló que el pueblo venezolano elegirá el domingo próximo entre el sí y el no en cuanto a unas reformas constitucionales, que según analistas aumentan el poder del presidente Chávez.



"Pero están las fuerzas retrógradas pro imperialistas, como están en Nicaragua, oponiéndose a que el pueblo tenga voz y participación directa en el poder, dijo Ortega.



Añadió que parte de esta conspiración "es la actitud que de manera sorpresiva asumió el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, (de suspender la mediación a favor de secuestrados)".



"Yo espero de parte del presidente Uribe un cambio de actitud, porque solución posible militar en Colombia no hay, y eso se lo dije al presidente Uribe en Panamá, que la única solución es la negociación para alcanzar la paz", insistió Ortega. (Colaboración de cables EFE)