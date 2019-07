Oposición podría autoconvocarse

29 Noviembre 2007 |

4 a.m. |

END

Los diputados de la oposición ante la Asamblea Nacional podrían autoconvocarse para sesionar extraordinariamente y de manera urgente para ordenar de una vez la publicación de la Ley 630, mediante la cual derogaron los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, creados por el presidente Daniel Ortega, al amparo del artículo 11 de la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.



El primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, dio trámite a un reclamo de su colega y jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Maximino Rodríguez, para que convoquen a una reunión de emergencia de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a fin de pedir una sesión plenaria de urgencia.



En el documento, Rodríguez argumentó que, en caso de que el presidente del Poder Legislativo, René Núñez Téllez negase la petición o no responda del todo, aplicar el artículo 42 de la Ley Orgánica para que asuma el primer vicepresidente, en este caso el diputado de la Alianza Liberal Niacaragüense, ALN, Luis Callejas Callejas, y convocar la sesión plenaria.



Basan reclamo en Ley Orgánica



El reclamo de Rodríguez está basado en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativa, que establece la facultad del jefe de bancada para “reclamar por actos de Junta Directiva o de uno de sus miembros cuando afecten a la bancada o a uno de sus miembros; cuando afecten acuerdos expresos del plenario y cuando, a su juicio, contraríen normas constitucionales, legales o reglamentarias que regulen el funcionamiento de la Asamblea Nacional”.



Navarro: “Nos podemos autoconvocar”



Conforme con el procedimiento, el reclamo del jefe de bancada debe ser resuelto, en primera instancia, por la Junta Directiva y, en segunda instancia, por el plenario.



El primer secretario del Legislativo, Wilfredo Navarro, dijo que con 47 diputados podrían autoconvocarse sin necesidad de recurrir al presidente del Parlamento. Sin embargo, señaló que deben agotarse las vías legales, por lo que primero tratará de poner en conocimiento de Núñez el reclamo de Rodríguez.



Navarro agregó que si Núñez no responde, cuatro miembros de la junta directiva pueden autoconvocarse a reunión, decidir sobre el reclamo y finalmente autoconvocarse a sesión plenaria, la que estaría dirigida por el primer vicepresidente del Parlamento.



Pende destitución



Aún pende sobre Núñez una amenaza de destitución, no obstante, tanto Navarro como Rodríguez reconocieron no contar con los votos suficientes para ello.

Además, considera que las crisis no puede llegar al extremo de destituir al presidente del Parlamento e incluso, cambiar a toda la junta directiva.



CEN se reunirá de emergencia

Mientras tanto, el Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del PLC se reunirá de emergencia hoy para acordar conjuntamente las medidas políticas y jurídicas a tomar en torno a la crisis legislativa.