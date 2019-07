Mañana imponen los CPC

29 Noviembre 2007 |

8:26 a.m. |

END

La democracia directa y la gran alianza popular quedarán selladas mañana, cuando se instalen los gabinetes del Poder Ciudadano. Así lo aseguró ayer Rosario Murillo, coordinadora de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), instancias que, según ella, enfrentan “el terrorismo mediático de los medios de la derecha” que reproducen a sus homólogos venezolanos.



Murillo informó sobre todos los ámbitos en los que estarán participando los CPC y aclaró que en la distribución de las más de once millones de libras de arroz y las seis mil 136 libras de frijoles, los CPC servirán nomás como “canal de comunicación”.



“Los compañeros de los CPC no tocarán ni un centavo, en los puestos habrá un funcionario de Enabás”, dijo la vocera gubernamental. Acto seguido, invitó a los periodistas a visitar los puestos de distribución que, adelantó, será difícil encontrarlos, pues son móviles. Así lo hicimos y encontramos a los CPC jugando los reales.



Hasta encuesta tiene



Dijo que en la capital hay 84 puestos de distribución; 22 en Matagalpa; cuatro en León; dos en Masaya, Carazo y Tipitapa; y uno en Ciudad Sandino. La también primera dama expresó que hoy presentará una encuesta que muestra los niveles de aceptación de los CPC que mañana se congregarán en una “gran Purísima” en la Plaza de la Revolución y organizarán piñatas en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI).



“Para nosotros lo importante es atender las demandas del pueblo”, expresó Murillo, luego de contestar la pregunta de uno de los periodistas, quien insistió en pedir su opinión sobre la “campaña de desprestigio” de algunos medios informativos.



Terrorismo mediático



“Nuestra política es no responder los ataques porque en una semana nadie se acordará de lo que dicen los medios. El periódico de mañana sirve para cartuchos en el mercado”, dijo.



A su juicio, la derecha nicaragüense utiliza a los medios informativos porque quieren “detener el avance del pueblo y de la justicia”. Murillo se mostró confiada en que “el pueblo no se dejará manipular porque ha perdido el miedo y ya no cree eso de que los revolucionarios somos los malos”.



Murillo también criticó a las personas consultadas en los medios de comunicación. “Están en permanente exhibición de talentos condicionales, son críticos adversos al Frente Sandinista, son cerebros que quieren denigrar al gobierno”, aseguró.



Mañana también inaugurarán la “Casa de los pueblos”, antigua Casa Mamón y ex sede presidencial. Este sitio será utilizado para hacer capacitaciones, exposiciones, conciertos y demás eventos culturales.



Aguinaldo listo en el Estado



Desde hoy todos los empleados del Estado podrán ir a retirar su aguinaldo, informó Murillo. “Adelantamos el pago del décimo tercer mes a todos los trabajadores del Estado”, dijo.



El Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, desembolsará 439.3 millones de córdobas para pagarle a noventa mil trabajadores. El salario correspondiente al mes de diciembre se pagará con la misma normalidad que en los meses pasados.



Murillo informó también que el gobierno terminó con éxito la reunión con el Grupo de Apoyo Presupuestario, al que pronto se unirá el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que podría aportar 20 millones de dólares.