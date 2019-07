PLC sondea alianza con Bancada por la Unidad

29 Noviembre 2007 |

9:58 a.m. |

END

El “terremoto político” en la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador, ALN-PC, llegó ayer a 9.9 grados en la escala de Richter y culminó con la conformación de un nuevo grupo parlamentario denominado Bancada por la Unidad, integrado por cuatro diputados disidentes de la coalición liberoconservadora que lidera Eduardo Montealegre.



Jamileth Bonilla, quien protagonizó varios enfrentamientos verbales con Montealegre, encabeza la bancada, mientras que el segundo en renunciar a la ALN-PC, Ramiro Silva, se convirtió en el vicejefe del grupo legislativo. Ramón Macías Luna y Eduardo Gómez López completan la nueva fuerza parlamentaria, cuyos miembros ya solicitaron al presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, todas las prerrogativas que le confiere la Ley Orgánica. El primero en renunciar a la bancada ALN fue Salvador Talavera.



También pidieron ser reagrupados en un solo bloque dentro del hemiciclo del plenario, para facilitar la comunicación entre sus miembros, es decir, ya no quieren estar revueltos con sus antiguos correligionarios.



PLC sondea futuras “alianzas”



Fuentes ligadas a la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, confirmaron a EL NUEVO DIARIO las intenciones de buscar una “alianza estratégica” con la nueva bancada. De momento se descarta que los disidentes regresen a su antiguo partido, a menos que se dé una alianza de todas las fuerzas liberales.



Bonilla descartó totalmente pasarse al PLC, y señaló que hay solicitudes de otros diputados para integrar la Bancada por la Unidad; aunque no mencionó nombres, se espera que Salvador Talavera y Mario Valle figuren entre los futuros integrantes.



De momento, Carlos García y Eliseo Núñez Hernández se mantienen dentro de ALN “dando la lucha por recuperar el partido” y despojar a Eduardo Montealegre, quien fue señalado por Bonilla de “ineptitud política” para resolver los problemas internos que empujaron a los cuatro disidentes a conformar la nueva bancada.



Ruedan cabezas de funcionarios



Varios funcionarios fueron despedidos de ALN, pero ya fueron acogidos por la nueva bancada.



Norlan Moncada se convirtió ayer en el ex asesor de ALN-PC y asumió la asesoría del grupo parlamentario, lo mismo que el ex director de Correos de Nicaragua y miembro de la Alianza por la República, Apre, Alejandro González.