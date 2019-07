Asamblea en dilemas

30 Noviembre 2007 |

Ante tantas solicitudes de los diputados para que el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, mande a publicar el rechazo al veto de la Ley 630, el primer secretario de este Poder del Estado, Wilfredo Navarro, anunció que esperarán que Núñez convoque a sesión, de lo contrario convocarán de acuerdo a la Ley Orgánica del Parlamento, que establece un período mayor de diez días para realizar dicha citación.



En conferencia de prensa ayer, Navarro expresó que hay aproximadamente cuatro solicitudes de este tipo. En ellas los diputados piden que se presione al presidente de la Asamblea para que desobedezca la resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), que le impide publicar el rechazo al veto de la Ley 630, en la que le quitan al presidente de la República la facultad de crear consejos mediante decretos.



Contrario a los diputados del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Navarro no abordó el tema de la destitución de Núñez, e insistió en que utilizarán los procedimientos que les da la Ley Orgánica del Poder Legislativo para obligarlo a convocar a sesión. “No actuaremos ilegalmente como ellos”, acotó.



Si Núñez desoye



“Si el presidente (del Parlamento) desoye (las exigencias de los diputados), activaremos los mecanismos), dijo Navarro. Los mecanismos que el legislador liberal invoca están contenidos en el artículo siete de la ley en mención, que establece la convocatoria especial.



“La mayoría absoluta de los diputados, en concordancia con el arto. 141 Cn. podrá solicitar a la Junta Directiva la convocatoria a sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Si la Junta Directiva no da respuesta en el término de quince días a los solicitantes, el diputado de mayor edad de ellos, hará "Convocatoria Especial" cumpliendo las formalidades señaladas en la presente Ley”, reza el artículo.



Una vez hecha la convocatoria, la Junta Directiva no tendría ámbito de acción en esa sesión. “En caso de ausencia del Presidente y los Vicepresidentes, hará sus veces el diputado de mayor edad entre los concurrentes”.

Los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), de la Alianza Liberal Nicaraguense (ALN) y del MRS, que tienen la mayoría absoluta, el equivalente a 47 diputados, presentarían en esta sesión una declaratoria para obligar a Núñez a publicar el rechazo al veto, de modo que de una vez los Consejos del Poder Ciudadano dejen de formar parte de las estructuras gubernamentales.



Firman solicitud



En tanto, 48 diputados firmaron ayer una solicitud para convocar a una sesión extraordinaria, sin embargo, hasta las 5:00 de la tarde, el documento no fue recibido oficialmente por parte del primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro.



El primer vicepresidente, Luis Callejas pasó todo el día buscando la firma de los 47 diputados que se necesitan para autoconvocarse, y logro los 48, incluyendo la firma de Navarro.



También fracasó un intento de reunión de Junta Directiva autoconvocada por cuatro miembros con el fin de autorizar a Callejas la publicación de la Ley 630.