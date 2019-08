Marenco no entiende mezcla de CPC con Conpes

El alcalde capitalino Dionisio Marenco dijo ayer no entender cómo es eso que ahora los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) aparecieron según un decreto firmado por el presidente Daniel Ortega como “hijos” del Conpes.



“En mi opinión todo organismo que ayude a crear consenso y ayude al país a salir de la pobreza es bueno y mientras no se polarice o se partidarice creo que sería mejor”, dijo el edil horas antes de que se instalaran los controversiales CPC.



“Según tengo entendido los CPC va a ser plurales y por eso los metieron en el Conpes, ojalá que se organicen bien y hagan buenas cosas para la población”, añadió Marenco, quien anticipó que no estaría presente en la actividad organizada por el gobierno de Ortega.



Cuando le preguntaron sobre su relación con la Primera Dama, el alcalde, sorprendido dijo, “no tengo relación con ella” y como esto provocó risas entre las mujeres periodistas, Marenco le agregó reportero “esa pregunta es peligrosa”.