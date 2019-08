Fortalecen Comités de desarrollo municipal

El proyecto “Fortalecimiento de comités de desarrollo municipales por gobiernos municipales sin corrupción”, impulsado por el organismo “Hagamos Democracia” y con el auspicio del Fondo Común de Apoyo a la Gobernabilidad en Nicaragua concluyó ayer la necesidad de continuar con el apoyo técnico a los Comités de Desarrollo Municipal (CDM), instancias de participación ciudadana que aún no están desplegadas en toda su capacidad.



Hugo Francisco Romero, coordinador del proyecto, expresó que otra valoración que se puede hacer es destacar la voluntad que existe por parte de los miembros de los CDM de participar en los asuntos públicos y que las autoridades municipales tienden o bien se están empezando a concientizar en la necesidad de trabajar en conjunto.



No obstante, señaló que los CDM con secretarías técnica permiten que el proceso sea mucho más fácil por aspectos de organización y haya menos tensión entre gobernantes y gobernados, es decir, se procura variar la cultura confrontativa para buscar mecanismos o estrategias que permitan avanzar por una gobernabilidad democrática.



Lo cierto –admitió- es que no todos los CDM del territorio nacional tienen el mismo nivel de experiencia y efectividad, pero lo más importante es que se puede realizar un intercambio de prácticas de trabajo en las respectivas localidades, en donde unos logran más metas como organización e identificar cuáles son las características y las condiciones que han permitido tal situación.