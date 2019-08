Oposición llora sobre leche derramada

Al parecer, la oposición se quedó sin estrategia legislativa ante la imposición de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, por parte del presidente Daniel Ortega, y en lugar de buscar una solución y hacer una propuesta para revertir la decisión presidencial, se culpan unos a otros por los resultados.



Esta semana, los diputados ante la Asamblea Nacional retoman los últimos 14 días de sesiones para aprobar el presupuesto del próximo año, pero harán un último intento por publicar la Ley 630, mediante la cual derogaron legalmente los CPC. De poco sirvió un documento firmado la semana pasada por 48 diputados para autoconvocarse a una sesión extraordinaria, pues los resultados fueron negativos.



El diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, y primer vicepresidente del Parlamento, Luis Callejas Callejas, culpó a su colega del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y primer secretario del legislativo, Wilfredo Navarro, del fracaso de la autoconvocatoria, argumentando que el pasado jueves esperó por él en la primera secretaría por más de tres horas, para entregarle el documento y dar trámite a la petición y no apareció.



Lo que no hicieron



El viernes intentaron una reunión de Junta Directiva sin la presencia del presidente, René Núñez Téllez, pero según Callejas, sólo tres miembros asistieron al encuentro, por lo que necesitaban uno más para completar el quórum de ley que es de cuatro. Según Callejas, Navarro volvió a faltar.



Explicó que el tercer vicepresidente, Juan Ramón Jiménez, no pudo asistir, pues se encontraba en la Isla de Ometepe. Sólo acudieron al encuentro Callejas; el segundo vicepresidente, Oscar Moncada; y el tercer secretario, Javier Vallejo.



Navarro, por su parte, asegura totalmente lo contrario, y señaló que estuvo en su oficina los dos días señalados y no llegó ningún otro miembro de la Junta Directiva para reunirse ni para pedir la autoconvocatoria.



A eso de las 5:00 de la tarde del jueves, Callejas aún recolectaba firmas de otros diputados para respaldar la petición de autoconvocatoria, logrando juntar 48 votos; sin embargo, aún se desconocen las razones verdaderas por las que no se tramitó la solicitud.



Navarro arguye que sus colegas de ALN “no tuvieron el valor suficiente” para presentarse al encuentro; mientras Callejas acusó a sus homólogos del PLC --sin mencionar nombres--, de no asistir, “porque tienen temor de que sus familiares sean despedidos de las entidades gubernamentales donde trabajan”.



Según Navarro, en su calidad de primer vicepresidente, Callejas debió convocar a reunión de Junta Directiva, pero no lo hizo. Agregó que teniendo cinco miembros a favor, todo lo que en esa reunión se decidiera era totalmente legal.



El escenario



Mañana los diputados realizarán una sesión especial en León en homenaje al 150 aniversario de la celebración de la Purísima Concepción de María, sin embargo, Navarro mostró su preocupación porque el presidente del Parlamento, René Núñez, no ha convocado oficialmente a sesión para el miércoles, lo que le hace suponer que los sandinistas intentarán impedirla.



En todo caso, Navarro dijo que la instauración de los CPC el pasado viernes es ilegal, y que el presidente Ortega lo sabe. “Es por eso que puso a los CPC como parte del Conpes (Consejo Nacional de Planificación Económica y Social)”, señaló.