Publicarán Ley 630 mañana

Directivos de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, aseguran que mañana miércoles mandarán a publicar la Ley 630 que deroga legalmente los Consejos del Poder Ciudadano, CPC.



El primer secretario de la mesa directiva de la Asamblea Nacional Wilfredo Navarro, aclaró que si el presidente de ese poder del Estado no ordena la publiación de la Ley, el primer vicepresidente puede hacerlo, en este caso si el sandinista René Núñez, titular del parlamento se niega a publicar el rechazo al veto, lo puede hacer el primer vicepresidente Luis Callejas, de la Alianza Liberal Nicaraguense, ALN.



No obstante, Navarro denunció que tanto Callejas como Javier Vallejo, tercer secretario de la directiva, le propusieron que falsificara la firma de sus correligionarios de esa mesa para “reforzar” la publicación de la Ley 630.



“Lo que me propusieron fue una acción delictual para que apareciera la publicación en el periódico, cuando no se necesitaba eso bastaba que se amarra los pantalones y dijera que como presidente en funciones de la Asamblea mando a publicar el rechazo al veto, porque está dentro de sus atribuciones” comentó Navarro.



Insinuación grave



El político del PLC dijo que sus colegas de la ALN le sugirieron que la firma de los dos directivos liberales, Oscar Moncada y Juan Ramón Jiménez podía ser escaneada “porque nadie se daría cuenta”.



La respuesta de Navarro fue que una ilegalidad no podía ser enfrentada con otra ilegalidad.



Una vez más dijo que los decretos ejecutivos sobre los CPC son ilegales en la forma porque omitieron un requisito constitucional y porque violentaron la Ley 290 que tiene que ver con la organización, procedimiento y competencia del Estado.