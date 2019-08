Coordinadora habla de revocar gobierno

La Coordinadora Civil (CC) advirtió al Gobierno de la República que en caso de continuar con su misma política excluyente a amplios sectores sociales, el privilegio a sus organizaciones partidarias y sin dar respuesta al desarrollo estratégico de la nación, demandarán un referéndum revocatorio del mandato presidencial, sin embargo, en nuestra Carta Magna no está consignada esa figura, solo el mecamismo de referendo o plebiscitos ante decisiones trascendentales del Ejecutivo, en su artículo 168 y que se refiera a las facultades del Poder Electoral como el organizador del evento.



Asimismo, como una forma de reivindicarse ante la población, llamaron a la Presidencia de la República a convocar a la inmediata constitución de un gobierno de carácter nacional, conformado por los mejores hombres y mujeres de la patria, los más capaces y honestos, teniendo como prioridad número uno el Plan Nacional de Desarrollo que debe ser discutido ampliamente, permitiendo un real proceso de descentralización de El Estado.



“Que no siga descalificando”



Demandaron suspender de inmediato las acusaciones injustas, descalificaciones, igual la persecución política contra las organizaciones de la sociedad civil aúntónoma y en lo particular contra las mujeres.



De la misma forma, exigen del Gobierno una participación ciudadana plural, autónoma, informada , vinculante y presente en todo el ciclo de las políticas públicas, a fin de respetar el Esatado de Derecho, es decir, independencia con respeto a los Poderes de Estado y acatamiento al marco jurídico vigente.



Convocaron a los ciudadanos la defensa de sus derechos mediante la aportación en los espacios constituidos por ley, como la participación ciudadana. También instaron a la movilización permanente y organizada de la población en un solo frente de lucha amplio y patriótico.



Los últimos 15 días



La Coordinadora Civil considera que en los últimos 15 días el gobierno ha utilizado todos los instrumentos de poder con el objetivo de gobernar de forma discrecional, imponiendo su voluntad a la nación, pasando por encima de de las restricciones y límites que la Constitución Política impone a sus facultades.



Los organismos de sociedad civil que integran la Coordinadora señalan que este proceso se inicia con la resolución de Tribunal de Apelaciones de Managua, mismo que el Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reconoció que se encuentra bajo el controlñ directo de su partido, que orondamente se arroga la potestad de impedir la promulgación de leyes por parte de la Asamblea Nacional.