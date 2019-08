CPC frijoleros no deben ser una constante

El vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, expresó que en situaciones de crisis es válido que organismos como los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) distribuyan los alimentos básicos.



Según Morales Carazo, lo ideal es que la regulación y distribución de los granos báiscos lo haga la Empresa Nacional de Granos Básicos, Enabás, pero que si existen organismos “con buena voluntad”, es válido que éstos contribuyan a paliar los problemas de la población.



A pesar de eso, el vicepresidente considera que el gobierno debe tratar que eso no sea “una constante”.



Sigue sin conocer a fondo los CPC



“La regulación de los granos básicos deba hacerla Enabás. En situaciones de crisis, no nos preocupemos, es válido que se haga a través de otros organismos, lo que no puede ser es una constante”.



Morales Carazo reiteró que no conoce a fondo qué son los CPC. “Yo he dicho que no estoy familiarizado, no los rechazo, hay que permitirles que tengan experiancia y si mejora los niveles de vida son bienvenidos, no hay que satanizarlas sin antes ver los resultados”, acotó.